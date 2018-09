Lancement depuis Biskra du service de transferts financiers : ELARGIR LA GAMME DES PRESTATIONS POSTALES

L’Algérie continue de consolider sa position au sein de la société de l’information. L’annonce faite, ce week-end, par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Imène Houda Faraoun, concernant la réalisation de deux nouveaux projets de câbles sous-marins de télécommunications vient illustrer la volonté politique de gagner la bataille des nouvelles technologies.

En effet, il s’agit, selon les déclarations de Mme Faraoun rapportées par l’APS, de mettre à exécution d’abord un premier projet de câbles sous-marins à l’est du pays et l’autre à l’ouest. Les nouveaux câbles devraient relier les wilayas d’Alger et d’Oran à l’Espagne et celle d’Annaba à de nombreuses capitales américaines et asiatiques. Ainsi, ces derniers renforceront les câbles sous-marins de fibre optique déjà existants, d’une capacité de 500 gigabits, selon la ministre.

Pour les professionnels, les opérateurs économiques et les particuliers, l’annonce faite par la ministre de l’entrée en service de ces deux lignes «prévue à la fin de l’année en cours» ou au plus tard au début de l’année prochaine, aura certainement un impact positif, du moment que l’usage d’internet concerne presque toute les sphères.

Dans ce contexte, Mme Farouan a indiqué que le débit d’internet est en constante progression, relevant qu’Algérie Télécom œuvre à rénover les réseaux et les équipements. Sa déclaration est confirmée, faut-il le rappeler, par le dernier rapport réalisé par l’ONU concernant la performance des Etats en matière d’usage, d’investissements et d’infrastructures relevant du secteur des NTIC où l’Algérie a gagné 30 places dans le classement mondial.

La démarche adoptée par le département de la Poste et des Télécommunications est de fertiliser le terrain pour le déploiement des nouvelles technologies dans toutes les régions du pays. La ministre a assuré à ce propos que les plus grands investissements en ce domaine ont été engagés entre 2017 et 2018 dans les wilayas du Sud et les zones rurales.

L’autre dimension de cette démarche est l’élargissement des projets de la fibre optique devant assurer l’accès à l’internet dans plusieurs établissements administratifs, entre autres ceux relevant des ministères de l’Enseignement supérieur, de l’Education et des Collectivités locales.

Voilà ce qui matérialise les déclarations de Mme Faraoun, qui parlait, le mois de mai dernier, des «investissements stratégiques pour consolider le réseau national haut débit d’internet».

La concrétisation de ces différents projets vient couronner les efforts des autorités publiques dans l’objectif de réduire la fracture numérique séparant notre pays des autres nations, sur le plan international, mais aussi consacrer l’idée de «démocratisation d’usage des nouvelles technologies», notamment l’accès à internet et à la téléphonie mobile.

Les données d’«Internet World States», qui se basent sur les statistiques de l’Union internationale des télécommunications (ITU), montrent qu’en Algérie, le taux de pénétration se situe à 44%, avec une population internaute qui a avoisiné les 19 millions sur un total de 42 millions d’habitants.

Autre chiffre intéressant, c’est celui du taux de croissance d’internet qui, en l’espace d’une décennie, a atteint les 37%, ce qui est tout de même bien au-dessus du taux enregistré chez nos voisins immédiats, comme la Tunisie (7%) et le Maroc (22%).



Amélioration des prestations de la poste



Au cours de sa visite à Biskra, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a procédé au lancement du nouveau service de transferts financiers d’un compte courant à un autre à partir des bureaux de poste.

La première opération de transfert de compte à compte a été ainsi exécutée avec succès au niveau de la recette principale de la ville de Biskra, en présence de la ministre, des cadres du secteur et des autorités locales.

Ce nouveau service élargit la gamme des prestations financières postales, améliore la qualité des services offerts aux clients et modernise les moyens de financement par systèmes informatiques, selon les explications données à l’occasion.

Il permet également de sécuriser et faciliter les transferts, de généraliser l’utilisation de la carte magnétique et de réduire l’utilisation des liquidités monétaires.

Mme Faraoun a mis l’accent à l’occasion sur l’augmentation de la valeur des opérations réalisées au cours des huit premiers mois de 2018 ayant atteint 2,5 milliards DA, dépassant la valeur des opérations de toute l’année 2017 estimée à 1,6 milliard DA.

En marge de sa visite de travail à Biskra, la ministre a évoqué le renforcement des ressources humaines d’Algérie Poste, en relevant que 6.000 travailleurs ont été confirmés entre 2017 et le premier semestre 2018 et a assuré qu’un plan de recrutement complémentaire est prévu avant la fin de l’année dans la perspective de la mise en service de nouveaux bureaux de poste.

La ministre a rappelé que dans certaines grandes wilayas, dont Alger, il a été relevé un manque d’intérêt de la part des jeunes pour le métier de facteur, affirmant que dans la seule wilaya d’Alger, Algérie Poste a recruté au début de cette année entre 6 et 10 facteurs sur une offre totale de 300 postes.

Au début de sa visite, la ministre a inauguré une agence commerciale d’Algérie Télécom à la circonscription administration d’Ouled Djellal et y a procédé à la mise en service du projet de sécurisation du réseau de télécommunications.

Tahar Kaidi