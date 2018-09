Assemblée populaire nationale : 1re séance de questions orales de la session parlementaire 2018-2019

Le siège de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) a abrité, jeudi, une séance plénière présidée par M. Abderrazak Terbeche, Vice-président de cette institution parlementaire. La séance a été consacrée aux questions orales adressées aux ministres chargés des secteurs de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, de l'Industrie et des Mines, des Travaux publics et Transports et de l'Environnement et des Energies renouvelables et des Moudjahidine.

M. Tahar Hadjar :

« Améliorer les prestations universitaires et combler les insuffisances»

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en avant, face aux députés présents, la volonté et l'attachement de son secteur à œuvrer à l'amélioration des prestations universitaires, en transport, hébergement et restauration, «afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions».

M. Tahar Hadjar admet qu’il existe «certaines lacunes» en matière d’œuvres universitaires, et a fait part cependant de la détermination de son département à les traiter et à les prendre en charge, faisant savoir que les services du ministère s'attèlent à la cristallisation d'une «vision prospective participative» dans ce domaine, laquelle vision fera l’objet de débats lors d'une conférence nationale sur les œuvres universitaires, a-t-il annoncé. Le ministre fera remarquer dans ce contexte que le secteur qu’il dirige œuvre, en fait, à « la rationalisation de la gestion du dossier des oeuvres universitaires, auxquelles est consacré un taux de 37% du budget global du secteur», signale-t-il. Ce qui est donc à retenir également c’est l’organisation prochaine d’une conférence nationale sur les œuvres universitaires, avec la participation des tous les acteurs de l'Université.

D’autre part, en réponse à une question relative au transport universitaire au niveau de la wilaya de Guelma, M. Hadjar a assuré que le secteur œuvre à réunir le «plus grand nombre de bus pour le transport des étudiants dans cette wilaya» ; une wilaya dont les capacités d’hébergement des étudiants dépasse largement leur nombre. En effet, les cités universitaires à Guelma comptent pas moins de 10.000 lits alors que le nombre d’étudiants bénéficiant de l’hébergement s'élève à quelque 6.000 étudiants, a fait savoir le ministre.

M. Youcef Yousfi à propos du coût du projet du Complexe de phosphate :

«Un investissement de près de 6 milliards de dollars»

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a révélé que le coût du projet du Complexe de phosphate s'élève à près de 6 milliards de dollars.

Donnant de plus amples détails sur le coût de ce projet situé à l'Est du pays et devant entrer en service en 2022, a souligné que « le volume global de l'investissement de ce projet intégré s'élève à près de 6 milliards de dollars, répartie entre la mine de Bled El-Hadba à Tebessa (1,2 milliards de dollars), la plateforme de Hadjer Kebrit à Souk Ahras (2,2 milliards de dollars), la plate-forme de Hadjar Essoud à Skikda (2,5 milliards de dollars) et le port de Annaba (0,2 milliards de dollars). Ce projet porte sur l'exploitation du phosphate extrait du champs de Bled El-Hadba dans la wilaya de Tébessa, d'une capacité de 500 millions de tonnes et la valorisation de cette ressource naturelle à travers la production des engrais, de l'ammoniac, du silicium et autres matières utilisées dans les différentes activités économiques. Le projet prévoit l'extraction de 6 millions de tonnes/an de phosphate de haute qualité de Bled El-Hadba (Tébessa), la production de 3 millions de tonnes d'acide phosphorique à Oued Kebrit (Skikda) et la réalisation d'une unité d'accompagnement pour la récupération des rejets fluorés à partir des unités de production de l'acide phosphorique, ce qui permettra de produire 60.000 tonnes d'Acide fluorhydrique anhydre (AHF) et 57.000 tonnes de SIO². Il est question également, affirme le ministre, de la production de 1,2 millions de tonnes/an d'ammoniac et 4 millions de tonnes d'engrais». « Ce projet intégré sera réalisé en partenariat entre deux groupes algériens Sonatrach et ASMIDAL-MANAL et deux groupes chinois CITIC et WENGFU», a-t-il précisé. Ceci dit et en attendant le lancement effectif de la production prévue pour début 2022, une joint-venture entre les deux parties sera créée prochainement, soit, durant le dernier trimestre de l'année en cours, indique le ministre notant que la partie chinoise détient 49% du projet contre 51% pour la partie algérienne. Il s’agit là d’un projet important qui a été évoqué par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, et les responsables chinois, durant sa dernière visite à Pékin. « Ce projet, qui aura un impact socioéconomique positif sur la région, permettra la création de près de 2.500 postes d'emplois directs permanents, dont 963 à Hadjer Essoud, 654 à Oued Kebrit et 880 à Bled El-Hadba », a mis en relief le ministre de l’Industrie et des Mines. Remarque importante à retenir, aussi, le flux de production à acheminer par voie ferroviaire dans le cadre de ce projet atteindront 17 millions de tonnes/an, ce qui exige le dédoublement de la voie minière reliant Bled El-Hadba à Annaba avant 2022. Par ailleurs, l'Entreprise du port de Annaba a programmé une extension de 42 ha, destinée à l'exportation des produits finis et à l'importation du soufre (1,7 millions de tonnes/an). En somme, «grâce à ce projet, l'Algérie aura l'opportunité de valoriser ses réserves en phosphate et en gaz naturel, à travers la création d'une industrie manufacturière structurante créatrice de richesse et deviendra ainsi l'un des plus grands pays exportateurs d'engrais», a déclaré M. Youcef Yousfi mettant en avant dans ce même contexte que le complexe, une fois, lancé et entré en production devrait permettre d'exporter près de 2 milliards de dollars/an d'engrais ; «ce qui garantira des revenus en devises à hauteur de 1,5 à 2 milliards de dollars/an».

Répondant à une question relative au le projet de la «zone industrielle de Aïn Ouessara» à Djelfa, le ministre a expliqué que si les travaux de réalisation sont actuellement à l'arrêt, c’est en raison de l'opposition de certains citoyens à ce projet. M. Youcef Yousfi qui a assuré que « le dossier est actuellement en cours de traitement par les autorités concernées» s’est aussi exprimé sur l’importance de ce projet que le ministère compte parachever «dans les plus brefs délais». Faut-il le rappeler, le programme national de réalisation des zones industrielles, qui intervient en application de la décision rendue public par le Conseil national de l'investissement le 24 mars 2016, prévoit la réalisation de 30 zones industrielles qui seront élargies en 50 zones, à la demande des walis pour une superficie globale de 12.000 ha répartis sur 39 wilayas. L’enveloppe financière dégagée pour la réalisation d’une ZI à Ain Ouessara est de dix milliards de dinars, c’est dire toute l’importance de ce projet à Djelfa.

Mme Fatma-Zohra Zerouati

Fermeture de 3.000 décharges anarchiques en quinze ans

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables a indiqué que près de 3.000 décharges anarchiques ont été fermées ces 15 dernières années à travers le territoire national.

Mme Fatma-Zohra Zerouati mettra en avant dans ce contexte que ces résultats positifs sont, en fait, le fruit des grands efforts déployés pour développer le secteur et ce, pendant des années. La ministre a également soutenu que son secteur a connu un développement considérable à travers la coordination intersectorielle, l'intensification des opérations d'inspection et l'amélioration des missions des inspecteurs au niveau des wilayas. «Le secteur de l'Environnement coordonne avec les parties en charge de la sécurité afin de traquer les « criminels de l'environnement» et responsabiliser le citoyen qui a adhéré aux campagnes de nettoyage collectif et de tri des déchets, se félicite Mme Zerouati. L’objectif que s’assigne le secteur de l'Environnement et des Energies renouvelables est d’atteindre le niveau «zéro ordures dans la nature d'ici à 2035 », et ce, dans le cadre de la nouvelle stratégie élaborée pour protéger l'environnement.



Un complexe de tri des déchets dans le Grand Alger, d'un coût de 3.000 milliards de centimes



Selon les explications fournis par la ministre, «la stratégie de valorisation énergétique des déchets sera précédée par la création d'un complexe de tri des déchets dans le Grand Alger, d'un coût de 3.000 milliards de centimes ». En termes des prestations de services, dans ce cadre, pas moins de quatre wilayas y participeront, souligne la ministre qui précise que « la réalisation et la gestion de ce complexe se feront en partenariat avec des entreprises étrangères». Actuellement, le niveau des programmes de valorisation, de recyclage et de traitement de déchets a atteint 5%. « Un travail est mené afin d'atteindre 15%, ce qui donnera lieu à la création de plus de 7.000 emplois permanents durant les cinq années à venir».

Autre remarque importante, «le secteur de l'environnement devrait conclure, en octobre, une convention avec celui de l'Education nationale à l'effet d'encourager les clubs d'environnement». L’on apprendra aussi que les ministres de l'environnement et de l'Education nationale vont effectuer des visites de terrain dans ce sens. Pour ce qui concerne le domaine des énergies renouvelables, le secteur compte promulguer des projets de lois sur l'économie circulaire et les énergies renouvelables, à travers l'organisation d'assises nationales de concertation sur ces projets de lois, avant la fin de l'année. Mme Zerouati a aussi rappelé la coordination effectuée avec les secteurs de l'Agriculture et des ressources en eau « dont les activités sont alimentés à partir des produits des énergies renouvelables».

Lors de cette séance plénière, il sera aussi mis en exergue «l'élimination de la décharge de Boulimat (Béjaia) dont les travaux seront lancés la semaine prochaine, estimée à 80 milliards de centimes, tandis que le coup d'envoi du projet d'élimination de la décharge d'El Karma (Oran), dont les travaux devront coûter 150 milliards de centimes, sera donné le 22 septembre».

Soraya Guemmouri

M. Abdelghani Zaâlane :

« Proposition de fonds supplémentaires pour le secteur au titre du PLF-2019 »

Dans l’objectif de parachever certains projets relevant de son secteur, le ministre des Travaux publics et des Transports a émis une proposition à l'effet d'affecter des fonds supplémentaires, et ce dans le cadre du projet de loi de finances (PLF-2019). «Des propositions ont été soumises, mais il faut attendre l'examen du PLF-2019 par plusieurs instances gouvernementales et parlementaires (Conseil du gouvernement, Conseil des ministres, puis Parlement), avant de les trancher», a déclaré à la presse, M. Abdelghani Zaâlane, qui répondait à une question portant sur l'opération de réévaluation de certains projets du secteur au titre du PLF-2019. Évoquant certains projets auxquels des enveloppes supplémentaires ont été proposées pour leur réalisation dans le cadre du PLF-2019, le ministre citera, notamment celui du parachèvement du projet de réalisation de la pénétrante autoroutière de Djen Djen et de la pénétrante qui reliera le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest.

Amené à s’exprimer ensuite, à propos du «retard accusé dans la réalisation de la pénétrante autoroutière de Djen Djen-El- Eulma», des «mesures prises par les services du ministère des Travaux publics et des Transports, en vue de remédier aux différents problèmes auxquels ce projet stratégique fait face», et aux «délais de réception du 1er tronçon», M. Zaâlane souligne qu’il y a «une proposition d'affectation d'une enveloppe budgétaire supplémentaire à ce projet, dont le coût s'élève à 8 milliards de DA».

S’exprimant davantage sur cette importante pénétrante autoroutière longue de 110 km, le ministre met en exergue le fait qu’elle figure en fait parmi 13 pénétrantes autoroutières. Il rappelle aussi «les obstacles liés à ce projet, dont ceux inhérents au relief accidenté de la région, au glissement de terrain, au recensement de plus de 300 obstacles liés aux réseaux d'alimentation en eaux et en gaz, l'opposition des habitants à l'ouverture d'un couloir en raison de l'existence de 460 maisons, la rareté des carrières répondant aux standards, ainsi que le problème du non-recouvrement à terme des créances des entreprises de réalisation en raison de la situation financière du pays pendant cette période». Il y a aussi le problème de la rareté de l'acier durant l’année écoulée, qui a empêché la réalisation des ouvrages d'art qui représentent 15% de la route. Cela dit, et dans le souci d’accélérer la cadence des travaux, des mesures ont pour rappel été prises après examen de la situation. Il a été possible «d’aplanir les obstacles rencontrés et de démolir plus de 300 habitations ; ce qui a permis de libérer 95% de l'espace de l'itinéraire, payer les redevances des entreprises et résoudre le problème de sécurité relatif à l'accompagnement des étrangers et autres mesures. Il a également été procédé à la délimitation des tronçons prioritaires à livrer», souligne le ministre. D’autre part, et pour ce qui concerne le parachèvement du projet, ce dernier est prévu vers la fin du premier trimestre de 2020.

Répondant à une question sur le retard accusé dans «certains projets entrepris à Béjaïa, dont la rocade reliant le port de la ville à l'autoroute Est-Ouest et l'extension du port», M. Zaâlane a relevé que la voie en question est «considérée comme la seconde pénétrante autoroutière par sa longueur atteignant les 100 km, et que l'état d'avancement de ses travaux était de 75%, sa livraison étant prévue vers la fin de 2019». M. Zaâlane, et après avoir rappelé que les deux parties de la route (52%) ont déjà été livrées l'année dernière, a indiqué que l’avancement des travaux du troisième tronçon, qui s'étend de Sidi Aïch à Ighzer Amokrane, et la pénétrante d’Amizour, sur un 26km, est actuellement à 75%. Poursuivant ses propos, il fera remarquer que la réalisation de ce tronçon nécessite la réalisation de 18 infrastructures, étant donné qu’il est situé dans une zone montagneuse à relief accidenté requérant un tunnel de 166m de longueur et dont les travaux ont atteint 64%. Le ministre s’est aussi exprimé sur les nombreux obstacles ayant entravé l'avancement de la réalisation de ce tronçon, «notamment à la commune de Timezrit, où nombre de citoyens ont réclamé un remboursement alors qu'ils n'y ouvrent pas droit, car n'étant pas concernés par l'expropriation dans le cadre de l'intérêt général. Ces contestations ont fini par entraver l’opération d’approvisionnement en graviers», a indiqué le ministre, notant que le projet en question nécessite 150.000 tonnes/mois, au moment où on en livre 20.000 tonnes seulement. Il s’est toutefois montré rassurant, mettant en avant que «des mesures ont été prises afin de lever tous ces obstacles». À propos des travaux de réalisation du quatrième tronçon au niveau d'Amizour (port de Béjaïa) sur une distance de 120 km à partir du quatrième trimestre de 2018, ces derniers ont été lancés. Aussi, «une enveloppe financière supplémentaire a été proposée dans le cadre du PLF-2019, estimée à 10 milliards de dinars pour réévaluer le projet», fait savoir le ministre.

Après s’être longuement exprimé, à propos de la rocade reliant le port de la ville à l'autoroute Est-Ouest, le ministre a aussi abordé la question liée aux travaux d'extension au niveau du port, révélant que «l’étude de ce projet est prête depuis, afin d’aboutir à une meilleure conception avec un coût de 70 milliards de dinars».



Autoroute Est-Ouest : « Le système de péage ne sera pas lancé dans l’immédiat. »



Autre information de taille à retenir, «le système de péage au niveau de l'autoroute Est-Ouest ne sera pas lancé dans l'immédiat». L’annonce a été faite par le ministre en charge du secteur qui a également précisé, en marge de la séance plénière consacrée aux questions orales à l'APN, que «le tarif n'a pas encore été fixé», et que «les travaux des points et stations de péage, ayant atteint un taux d’avancement de 72%, se poursuivent encore». «L'opération ne sera pas lancée dans l'immédiat (...), nous devons attendre la réception du projet de réalisation des stations et points de péage, pour pouvoir ensuite fixer et annoncer le tarif», a-t-il en effet indiqué. Évoquant ensuite l’importance et la nécessité du péage, le ministre note que «les recettes seront destinées au financement des travaux d'entretien de l'autoroute Est-Ouest».

Film sur Larbi Ben M’hidi

« Le réalisateur a répondu favorablement aux observations »



La polémique provoquée par la décision de la non-diffusion du film biographique sur l’un des martyrs et héros de la Révolution algérienne, Larbi Ben M'hidi, prise conjointement par les ministères des Moudjahidine, et de la Culture, vit-elle son dernier quart d’heure ? Tout porte à le croire, si l’on se fie aux déclarations de Tayeb Zitouni faites avant-hier, à la presse, à l’APN, en marge de la séance plénière consacrée aux questions orales.



« La commission chargée de la lecture du scénario s'est réunie mercredi avec le réalisateur du film, pour lui demander de corriger certaines erreurs contenues dans son travail.

Bachir Derraïs a répondu favorablement aux observations de cette commission, et les réserves seront toutes levées incessamment», a révélé en effet le ministre des Moudjahidine, cité par l’APS, non sans préciser qu’en réalité, l’œuvre en question «n’a jamais été interdite», comme rapporté, selon lui, par certains médias.

Le ministre affirme donc que Larbi Ben M’hidi sera projeté, et assure que le réalisateur s’est montré «compréhensif» quant aux réserves exprimées par la commission de lecture du scénario, relevant du Centre national des études et des recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, et composée de chercheurs et d'historiens. «Il faut savoir que le scénario du film avait reçu, avant le début du tournage, l’aval de la commission de lecture qui l'avait validé. Il était donc naturel et logique d'en respecter le contenue et le contrat conclu entre le réalisateur et le CNERMN54. Toutefois, et après le visionnage du film, la commission a noté des observations et des inexactitudes, et émis de facto des réserves.

Elle a demandé au réalisateur de les rectifier, mais elle n’a à aucun moment interdit la projection du film», a expliqué Tayeb Zitouni, qui insiste sur la nécessité à ce que l’écriture de l’histoire soit orientée dans le sens de «l'unification» du peuple algérien. «Ceux qui ont mené la Révolution ne sont ni des prophètes ni des anges, mais nous ne devons pas les stigmatiser. Si le scénario validé par la commission de lecture avait été respecté, cette polémique n'aurait jamais eu lieu», a-t-il conclu.



Régularisation des pensions des enfants de chouhada



S’exprimant cette fois-ci devant les députés de l’Assemblée populaire nationale, lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, le ministre des Moudjahidine s’est montré rassurant vis-à-vis des enfants de chouhada, en affirmant que tous les dossiers «remplissant» les conditions légales en vue de bénéficier de la pension et se trouvant au niveau du ministère, notamment ceux gelés depuis 10 ans, ont été régularisés «sans exception aucune», rapporte encore l’APS, citant les cas de certains enfants de chouhada de la wilaya de Jijel.

«Les concernés qui attendaient depuis dix longues années perçoivent désormais cette pension. Quant à la reconnaissance, celle-ci est à l'arrêt, sauf pour de cas très rares», a-t-il souligné, avant de rassurer que toutes les facilités administratives pour «l'amélioration» des services publics aux ayants droit ont été prises, à l’instar de la mise en liaison, depuis janvier 2018, de toutes les directions concernées avec le ministère de tutelle, pour faciliter le traitement des dossiers.

À propos des mesures prises pour la protection des sites révolutionnaires à l'Ouarsenis, Tayeb Zitouni a rappelé que cette région avait bénéficié, «comme d’autres d’ailleurs», d'opérations de «réhabilitation» et de «restauration» des sites glorifiant la Révolution. «Je prends en exemple le cimetière de Bouregba, à Relizane, qui avait bénéficié en 2015, d'une opération de réhabilitation, et ce dans le cadre d'un programme sectoriel du ministère, outre des opérations de réhabilitation et de restauration des sites historiques que compte la région», a-t-il observé, révélant, à ce titre, que le musée de la wilaya sera équipé, après le parachèvement des travaux de construction, dont le taux d'avancement a atteint 90%.



Restitution des crânes : la commission à pied d’œuvre



Interrogé par ailleurs sur le dossier des archives nationales, le ministre des Moudjahidine a indiqué que les commissions en charge de dossiers important sont «encore à pied d'œuvre», et leurs résultats connus «prochainement». Il s’agit plus particulièrement de la restitution des crânes des résistants algériens et des archives nationales liées à la période coloniale, lesquels se trouvant au Musée de l'homme de Paris, ainsi que l'indemnisation des victimes des essais nucléaires au Sahara algérien, rapporte l’APS.

S. A. M.