Intempéries à Tébessa : Le ministre de l’Intérieur dépêche une commission interministérielle

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a dépêché, jeudi, une commission interministérielle à la wilaya de Tébessa, suite aux dernières intempéries, afin de s’enquérir des dégâts et de prendre les mesures nécessaires, en coordination avec les autorités locales, pour la prise en charge des victimes.

Suite aux dernières intempéries qu’a connu la wilaya de Tébessa, le ministre de l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a dépêché une «commission interministérielle, en coordination avec les secteurs concernés, pour s’enquérir des dégâts et prendre les mesures nécessaires en coordination avec les autorités locales pour la prise en charge des victimes», précise un communiqué du ministère.



1 mort et 18 blessés



Les pluies diluviennes qui se sont abattues mercredi sur la ville de Tébessa ont causé la mort d’un enfant de 5 ans, 18 blessés et des dégâts aux habitations et équipements publics inondés par les flots, a affirmé jeudi le wali, Attallah Moulati. Le même responsable a précisé que 200 avaloirs ont été obstrués par les fortes crues qui ont endommagé des canalisations d’assainissement et le réseau d’alimentation en eau potable, a indiqué le chef de l’exécutif local au cours d’une conférence de presse tenue au siège de la wilaya en compagnie de l’inspecteur général du ministère des Ressources en eau, Slimane Zenagui, membre de la commission interministérielle, dépêchée par le ministre de l’Intérieur. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville et le débordement de l’oued Naquès qui la traverse ont provoqué des torrents puissants dans le centre-ville et au Sud du chef-lieu de wilaya, a souligné M. Moulati qui a assuré que la situation générée par cette catastrophe naturelle a été «maîtrisée» et «l’heure est actuellement à la prise en charge de toutes les préoccupations et à faire face aux retombées de cette intempérie». «Les services concernés ont pris toutes les mesures d’urgence, dont le curage des avaloirs proches d’Oued Naquès, ainsi que ceux de toute la ville pour assurer leur fonctionnement en cas de nouvelles pluies», a rassuré Attallah Moulati. De son côté, l’inspecteur général au ministère des Ressources en eau a rappelé que la tutelle a consacré depuis 2010 un montant de plus de 100 milliards de DA, pour la protection des villes de toutes les wilayas contre les inondations et éviter d’éventuels dégâts humains et matériels. Slimane Zenagui a également souligné que le ministère a acquis, au titre du programme national de protection des villes contre les inondations, 100 stations d’anticipation des catastrophes naturelles et d’évaluation des risques d’inondations avant leur avènement dont le fonctionnement a débuté dans trois wilayas, à savoir Blida, Médéa et Chlef, en attendant leur généralisation sur tout le territoire national. Le même responsable a fait état de la mobilisation de plus de 110 agents des Directions des ressources en eau et de l’Office national de l’assainissement (ONA) des cinq wilayas de Souk Ahras, Khenchela, Batna, Guelma et Oum El Bouaghi et près de 250 engins pour pomper les eaux des maisons inondées et l’enlèvement des boues accumulées sur les chaussées.



Recensement de 5 « points noirs »



«Cinq points noirs ont été induits par les pluies», a affirmé jeudi le directeur général des infrastructures auprès du ministère des Travaux Publics et des Transports, Boualem Chtaibi. «Les services relevant du secteur ont limité les dommages causés par les pluies diluviennes et les inondations provoquées par la crue de l’Oued Nakes au niveau du réseau routier, notamment l’axe inférieur de la RN 16 à l’entrée nord de la ville de Tébessa, et la rue Houari-Boumediene, ainsi qu’une partie de la RN 10, plus connue sous l’appellation de «route stratégique», le quartier la Rocade et le boulevard Emir Abdelkader, a précisé à l’APS le même responsable. M. Chtaibi, également membre de la commission interministérielle dépêchée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour s’enquérir des dégâts et prendre les mesures nécessaires pour la prise en charge des victimes, a ajouté que «tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin d’améliorer l’état des routes dans la ville de Tébessa et de procéder à leur ouverture en garantissant la fluidité du trafic». Dans ce contexte, M. Chtaibi a fait savoir que le ministère des Travaux publics et des Transports a mobilisé 75 véhicules et 110 agents des communes de Tébessa, Souk Ahras, Khenchela, Batna, Guelma et Oum El Bouaghi pour faire face aux dégâts occasionnés par ces intempéries. Soulignant que les travaux ont débuté dès les premières heures de cette journée, le même responsable a appelé les citoyens à faciliter le travail des agents en restant chez eux et n’en sortir qu’en cas de nécessité absolue. Le même responsable a soutenu que les routes principales de la ville n’ont pas subi de dommages suite aux fortes précipitations, ajoutant que des préjudices ont touché environ 5 kilomètres de bordures de ces routes et seront pris en compte lors de leur réfection. M. Chtaibi a affirmé, en outre, que le ministère des Travaux publics va allouer une enveloppe financière «importante» de l’ordre de 25 milliards de dinars pour la réfection du réseau routier national, assurant que «la wilaya de Tébessa bénéficiera d’une part importante qui reste encore à déterminer, et ce en fonction des besoins». A noter que les opérations d’aspiration des eaux pluviales ecct le nettoyage des routes de la boue induite par la crue de l’Oued Nakes, mercredi soir, se poursuivent.

Ministère de l’énergie

Des mesures exceptionnelles



Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a instruit jeudi dernier, tous ses services, et particulièrement les services des Sociétés du Groupe Sonelgaz, de se mobiliser fortement et de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’effet de réparer les dommages causés aux réseaux électriques et ainsi rétablir l’alimentation en énergie dans les plus brefs délais, selon un communiqué du ministère parvenu à notre rédaction. Le ministre a notamment insisté sur l’alimentation en énergie au plus vite des clients sensibles qui en ont un besoin vital comme les hôpitaux, maternités et autres services sanitaires de même que les stations de pompages et de traitement des eaux.

M. Guitouni a instruit également ses services d’actionner les cellules de crise et de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles pour approvisionner la wilaya en énergie et venir en aide aux sinistrés et ce, en coordination avec les autorités locales.»

Protection civile

Des renforts de Souk Ahras, Khenchela, Oum El-Bouaghi et Constantine



Un enfant âgé de 5 ans a perdu la vie, plus de 50 véhicules ont été endommagés et d’importants dégâts ont été enregistrés suite aux pluies torrentielles, accompagnées de grêle, a indiqué jeudi le directeur local des services de la Protection civile, le lieutenant Sadek Douret. Le responsable a précisé à l’APS que «les crues ont emporté l’enfant depuis la cité Houari Boumediene jusqu’au quartier Oued Nakes». Le lieutenant Douret a indiqué que les équipes de la Protection civile étaient intervenues dans la nuit de mercredi à jeudi pour évacuer les citoyens, dont les maisons étaient inondées par la pluie et certains ont été transférés vers des établissements hospitaliers pour des soins. Selon le responsable, les interventions des services de la protection civile ont repris dès les premières heures de ce jeudi pour enlever la boue et pomper l’eau de pluie qui a inondée les maisons et les entrées des bâtiments et édifices publics. «Plusieurs équipes d’intervention, de sauvetage et des plongeurs de la protection civile des wilayas de Souk Ahras, Khenchela, Oum El Bouaghi, et aussi Constantine ont été appelées en renfort et s’emploient à rechercher d’éventuels disparus», a-t-ajouté. Le responsable a souligné que les perturbations météorologiques «exceptionnelles», qu’a connu la ville de Tébessa ont également engendré des dégâts «considérables» sur le réseau routier et emporté plus de 50 véhicules touristiques. Il a dans la foulée appelé les citoyens à la prudence en évitant autant que possible les cours d’eau, de ne sortir de chez eux qu’en cas d’extrême urgence pendant les pluies orageuses et collaborer avec les éléments de la protection civile pour protéger leurs vies et biens. De leur côté, les services météorologiques de l’aéroport de Tébessa ont indiqué à l’APS que 50 mm de pluie sont tombés en une heure sur la ville de Tébessa et ses envions, soulignant le retour des pluies orageuse en début de soirée. Une cellule de crise a été installée au niveau de la wilaya de Tébessa pour suivre la situation engendrée par les pluies diluviennes. Cette situation climatique exceptionnelle a également entraîné une interruption partielle du service internet dans la ville de Tébessa. Les pluies torrentielles, accompagnées de grêle, qui sont abattues sur la ville de Tébessa et les crues qui ont inondé de nombreux quartiers ont créé un vent de panique parmi les habitants, rappelle-t-on. Le chef de l’exécutif local, Moulati Attallah, qui a inspecté plusieurs quartiers de la ville, a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance, assurant que «toutes les mesures ont été prises pour mener à bien l’opération d’évacuation des eaux accumulées».