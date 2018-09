Algérie - France : Renforcer la coopération entre les polices des deux pays

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le colonel Mustapha Lahbiri, a reçu jeudi dernier à Alger, l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, avec lequel il a abordé les voies et moyens de renforcer la coopération entre les polices des deux pays dans divers domaines. Les deux parties «ont passé en revue les voies et moyens pour renforcer la coopération entre les polices des deux pays dans divers domaines, notamment la formation et l’échange d'expériences», souligne un communiqué de la DGSN.

Au cours de cette audience, «l’importance de l’échange d’expertises a été évoquée, au premier lieu, en matière de la formation policière spécialisée et son rôle dans le développement de la performance opérationnelle pour faire face aux différentes formes de crimes», note la même source, ajoutant que l’ambassadeur de France en Algérie «a salué la grande expérience de la police algérienne, notamment sur les plans régional et international».