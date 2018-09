audiences : MM. Raouya et Hasbellaoui s’entretiennent avec l’ambassadeur américain

Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a reçu, jeudi dernier à Alger, l'ambassadeur des Etats-Unis, M. John Desrocher, avec qui il a discuté de la coopération économique et financière entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette entrevue, M. Raouya a fait part à son interlocuteur des principaux éléments de la politique économique engagée par le gouvernement algérien en vue d’«assurer l’équilibre et la viabilité du cadre macro-économique globale du pays», ajoute la même source. Il a été également procédé à un échange de vues sur les principaux chantiers de réformes envisagées, notamment dans les domaines budgétaires, de diversification de l’économie et l’amélioration du climat des affaires pour favoriser l’investissement et la croissance, note le communiqué.

A cet égard, le ministre a précisé que l’action du gouvernement en matière de réformes, tout en cherchant à soutenir l’activité économique, veille à tenir compte de la préservation du caractère social de l’économie algérienne, a indiqué la même source. Par ailleurs, cette rencontre a constitué une opportunité aux deux parties pour évoquer la coopération entre le ministère des Finances et le Département du Trésor américain, notamment en ce qui concerne les actions d’appuis techniques en matière de gestion de la dette publique et l’amélioration du contrôle douanier des flux commerciaux, ajoute le communiqué. Pour sa part, M. Desrocher a affiché à cet égard, la «disponibilité» des autorités de son pays à poursuivre et même élargir les actions de coopération avec le ministère des Finances, a conclu la même source.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui s'est également entretenu avec les ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique et du Danemark, respectivement, M. John P. Desrocher et Mme Julie Elizabeth Pruzan-Jirgensen, avec lesquels il a évoqué les moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine de la santé, indique un communiqué du ministère. L'entretien du ministre avec l'ambassadeur américain a permis l'examen des opportunités de coopération et de partenariat et les moyens de les renforcer dans l'intérêt des deux pays, ajoute la même source. M. Hasbellaoui a évoqué également avec l’ambassadrice du Danemark, les opportunités de partenariat et les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Selon la même source, l'ambassadrice du Danemark qui était accompagnée d'une délégation de la société «Coloplast», spécialisée dans la production des fournitures médicales, a préconisé lors de l'entretien, la création d'un forum d'affaires algéro-danois. Ce forum aura pour mission œuvrer à l'élargissement des domaines de coopération entre les deux pays, ajoute-t-on.



Yousfi et l’ambassadeur américain évoquent la coopération économique



Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu jeudi dernier à Alger l'ambassadeur des Etats-Unis, John Desrocher, avec qui il a abordé la coopération économique, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, M. Yousfi et M. Desrocher ont abordé les relations économiques entre l'Algérie et les Etats-Unis notamment dans les secteurs industriel et minier, indique le ministère. Dans ce sens, ils ont évoqué les créneaux «qui peuvent constituer des opportunités de coopération et de partenariat entre les entreprises algériennes et américaines notamment dans les mines, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et la fabrication des panneaux photovoltaïques», note la même source. Le ministre a également exprimé son souhait «de concrétiser des partenariats avec la partie américaine pour la fabrication des composantes automobiles et mécaniques», rapporte le communiqué. De son côté, l'ambassadeur des Etats-Unis a manifesté «l'intérêt des entreprises américaines pour le marché algérien et s'est dit favorable pour des partenariats dans les domaines cités», souligne le communiqué.



Entretien entre M. Zaâlane et l’ambassadeur d’Italie



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu, mercredi dernier, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, avec lequel il a examiné les moyens du développement et du renforcement de la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine des travaux publics et des transports, indique un communiqué du ministère. Cette audience, à laquelle ont assisté des représentants de la société italienne Condotte, s'inscrit dans le cadre du renforcement et du développement des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Italie dans le domaine des travaux publics et des transports, précise la même source.

Soulignant les éléments essentiels de la coopération et du partenariat bilatéral et les voies et moyens de leur développement, les deux parties ont passé en revue plusieurs volets d'intérêt commun, notamment dans le domaine ferroviaire, et plus précisément le projet de réalisation d'une liaison ferroviaire électrifiée entre Tlemcen et Oued Tlélat (Oran). Se félicitant, au terme de cet entretien, des bonnes relations de coopération existant entre l'Algérie et l'Italie, les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les efforts afin d'atteindre les aspirations futures au service des deux pays.



M. Benmessaoud reçoit l’ambassadeur tunisien



Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud et l'ambassadeur de Tunisie à Alger, Nacer Al Said, se sont entretenus, jeudi dernier à Alger, des opportunités du renforcement des relations entre les deux pays, à travers la consolidation de la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties se sont félicitées des relations exceptionnelles et de la coopération stratégique distinguée liant les deux pays», tout en exprimant leur disposition à développer les relations de partenariat et de la coopération entre l'Algérie et la Tunisie», précise-t-on de même source. Les deux responsables ont mis en avant la nécessité de concrétiser sur le terrain les articles de la convention de coopération conclue entre les deux pays et de les consolider, à travers la mise en place d'une cellule de travail en vue de tracer un programme étoffé, à même de contribuer au développement et à l'intensification des relations de coopération, notamment dans le domaine de la formation et de la formation des formateurs, de l'appui technique en tourisme thermal, du soutien et de la promotion du partenariat dans le domaine de l'investissement, de gestion, d'élaboration et de commercialisation des produits touristiques algéro-tunisiens communs, ainsi que du rapprochement des opérateurs et investisseurs des deux pays».

Dans le même contexte, l'ambassadeur tunisien a réaffirmé «l'entière disponibilité de son pays à accompagner et soutenir le processus de développement du tourisme en Algérie». Le ministre du Tourisme a, pour sa part, mis en avant «sa volonté de développer et élargir les relations bilatérales, en vue de construire des relations solides à travers l'échange des expertises dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. Au terme de l'audience, les deux parties ont convenu de «la nécessité de poursuivre les efforts, en vue de consolider les voies et moyens à même de promouvoir les relations algéro-tunisiennes dans le domaine du tourisme et de l'artisanat au mieux des intérêts des deux pays».