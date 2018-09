Mme Angela Merkel, lundi à Alger : Promouvoir un partenariat multidimensionnel

La chancelière, accompagnée d’une délégation d’hommes d’affaires notamment ceux activant en Algérie, sera reçue par le Président Bouteflika et aura des entretiens avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia avec lequel elle animera une conférence de presse.

L’un des objectifs de cette visite porte sur l’évaluation des relations économiques et l’examen d’options pour les renforcer. Plusieurs filières intéressent les Allemands dont l’industrie pharmaceutique et mécanique, la sous-traitance automobile, l'énergie renouvelable, la chimie. La venue de Mme Merkel constitue une opportunité pour traiter l’examen de questions politiques, sécuritaires, celles traitant des relations avec l’Union européenne, la situation au Maghreb et la région du Sahel ainsi que la lutte antiterroriste et la migration clandestine.



L’Allemagne a déjà félicité l’Algérie, pour son engagement dans la lutte antiterroriste



Sur instruction du Président de la République et de la chancelière, il a été décidé en 2013 la création d’un groupe d’experts en charge du dossier et de la protection des frontières. Le concours de l’Algérie pour la restauration de la paix au Mali et en Libye a été également salué par les responsables allemands. Alger et Berlin partagent la même vision : la promotion du dialogue entre les différentes parties. Pour les responsables allemands, l’Algérie occupe un rôle central dans la stabilité du Sahel, et notre pays est disponible à partager son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. A rappeler l’appui en 2016 par Mme Merkel quant à la pertinence des réformes politiques initiées en Algérie, notamment la révision de la Constitution. En plaidant pour un partenariat multidimensionnel, le président du Bundestag, M. Norbert Lammert, s’est félicité, lui aussi, de cette dynamique de réformes : promotion des libertés individuelles et collectives et de renforcement de l’ancrage de l’Etat de droit.

D’autre part, il y a lieu de mettre en exergue le succès enregistré dans la filière de l’industrie mécanique avec des partenariats dans la production de véhicules Mercedes-Benz avec la SNVI, le ministère de la Défense et le groupe émirati Aabar. Plus de 200 entreprises allemandes activent dans différents secteurs et l'Allemagne est le 4e fournisseur de l'Algérie en 2017 avec 3,2 milliards de dollars.

Karim Aoudia