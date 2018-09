73e édition de la Foire Internationale de Flandre en Belgique : L’Algérie invitée d'honneur

La 73e édition de la Foire Internationale de Flandre en Belgique qui s’ouvre aujourd’hui, et ce pendant une semaine, à Gand, province belge, verra la participation de l’Algérie comme invitée d’honneur, souligne le ministère du Commerce dans un communiqué rendu public jeudi dernier.

Les produits algériens seront présentés dans un pavillon national de 1.000 m2. Cette Foire internationale, baptisée «Flanders Expo», sera l'occasion, ajoute la même source, «de faire découvrir les particularités et richesses culturelles, artisanales et touristiques de l'Algérie», et «créer une dynamique pour de nouvelles opportunités d'exportation et de partenariat entre les entreprises algériennes et belges et de développer les flux commerciaux entre la Belgique et l'Algérie». A ce sujet, il y a lieu de souligner que l’Algérie compte de plus en plus gagner la bataille de l’export à travers la diversification de son économie. Une stratégie nationale à l’export (SNE), est lancée. Elle vise également à améliorer les capacités du pays pour tirer profit des avantages du commerce régional et international. La mise en place de l’étude sur la SNE est basée sur approche «inclusive et participative». 8 secteurs sont identifiés pour les examiner et les mettre à l’international. Il s’agit des produits pharmaceutiques, alimentaires et agricoles, des TIC, des composants automobiles, de l’électroménager, des produits pétrochimiques, les cuirs et les textiles, ainsi que les matériaux de construction. Quatre fonctions horizontales que sont l’information et la promotion commerciale, la gestion de la qualité et de la qualification, la facilitation des échanges logistiques et le financement de l’export, seront analysées. Dans toutes ses interventions, le ministre n’a cessé de mettre l’accent sur la nécessité urgente pour l’Algérie de «se départir de sa dépendance vis-à-vis de la mono-exportation et du risque de volatilité des cours des hydrocarbures». Un risque qui, rappelle-t-il, a conduit le gouvernement à adopter un nouveau de modèle de croissance. Cette approche, enchaînait M. Djellab, a comme principal objectif «la consécration d’une plus grande liberté pour l’initiative privée, et l’amélioration du climat des affaires, en vue de promouvoir et d’intensifier l’investissement pour une accélération de la diversification de l’économie et des exportations».

Une telle dynamique intervient à point nommé, sachant que l’Algérie, comme le précise le ministre, aspire à devenir un «acteur actif dans le système commercial multilatéral, particulièrement au plan régional». Cela nécessite la mise en place d’un climat d’affaires propice au développement des activités productives, et incitatif pour l’investissement privé, national et étranger.

Fouad Irnatene