Rachid Taha inhumé à Sig : tristesse et affliction

L'artiste Rachid Taha, décédé en France des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans, a été inhumé après la prière du vendredi dans la commune de Sig (Mascara). L'inhumation s'est déroulée en présence du wali de Mascara, du consul général de France à Oran, du directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), de représentants des autorités publiques, d'artistes et de citoyens. Proches, voisins et artistes venus des quatre coins du pays ont rendu un dernier hommage au défunt dans son domicile familial.

Son père, Ali Cherif Taha, paraissait le plus touché par cette disparition. Il a souligné à l’APS que son défunt fils «restera la fierté de la famille non seulement pour son apport indiscutable à la musique algérienne et internationale, mais également pour son attachement à ses proches, à ses amis et à sa ville natale, Sig, où il a vu le jour en 1958 et qu’il a quittée pour la France qu’en 1971». «Mon défunt fils était fortement attaché à son algérianité. Il a tenu à garder sa nationalité algérienne, rejetant toutes les propositions de naturalisation qui lui ont été faites, notamment de la France, où il a vécu 47 ans durant. Il était toujours proche des siens et de ses amis d’enfance avec lesquels il est resté constamment en contact», a-t-il ajouté.

A son tour et malgré sa peine, le fils unique de Rachid Taha, Iles, a mis en exergue l’attachement de son père à son pays natal. «Il était fier de son appartenance à l’Algérie et il a œuvré, toute sa vie, à donner une dimension universelle au patrimoine ancestral de ses parents», a-t-il confié. Le directeur général de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins, Sami Bencheikh El Hocine, a estimé, pour sa part, que la disparition de Rachid Taha est une «très grande perte pour l’art et la culture algérienne». «Il faisait partie des artistes qui ont exporté la culture algérienne et lui a donné sans conteste une dimension universelle. Même dans son exil, il a respecté ses origines algériennes. Il a n’a jamais marchandé son statut d’artiste mondialement connu et resté viscéralement attaché à ses origines. J’ai toujours eu un profond respect pour lui», a-t-il dit. Bencheikh El Hocine a accompagné une délégation d’artistes algériens, venus d’Alger, pour rendre hommage au défunt et assister à son inhumation. «Ce geste est la preuve de toute l’estime que nous portons au défunt», a-t-il ajouté. Cheb Kadirou a reconnu que Rachid Taha était toujours serviable et proche des jeunes artistes. «Je ne l’ai rencontré qu’une seule fois mais c’était comme si je le connaissais depuis des années. J’ai été frappé par sa simplicité et sa disponibilité et je garde un souvenir impérissable de cette rencontre», a précisé Cheb Kadirou, estimant que «l’Algérie a perdu un des meilleurs représentants de sa culture et de son art musical». Une grande foule a accompagné Rachid Taha à sa dernière demeure au cimetière Khezuf, à la sortie de la ville de Sig. Le wali de Mascara, des responsables locaux, des figures du monde des arts et de la culture ainsi que le consul de France à Oran ont pris part à la cérémonie.



Un écho à la culture de son pays



Dans un message de condoléances adressé mercredi dernier à la famille du défunt, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, avait salué le parcours d'un artiste qui a «toujours porté ses racines algériennes sur les scènes internationales» et qui a donné un «écho» à la culture de son pays à travers ses chansons. Sur son compte Twitter, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a présenté ses condoléances à la famille de l'artiste et à ses fans. Natif de Sig en 1958, Rachid Taha a développé un répertoire inspiré de différents styles musicaux comme le châabi, le raï, la techno, le rock et le punk et sort son album «Carte de séjour» en 1983 qui sera suivi de «Barbès» (1990), «Olé Olé» (1995), «Made In Medina» (2000), «Diwan» 1998, «Un, deux, trois Soleil» (1998) ou encore «Zoom» (2013). Rachid Taha avait également composé plusieurs musiques de films dont Morituri de Okacha Touita, Beur sur la ville de Djamel Bensalah, Cheba Louisa de Françoise Charpiat dans lequel il a joué en plus d'avoir campé des rôles dans les séries télévisées Ecrire pour un chanteur et Le Lyonnais. Il s'était engagé, à travers ses chansons notamment, dans le combat contre le racisme et la violence. Il disait croire en une «génération de maghrébins talentueuse» qui avait besoin de musique pour lutter contre la violence.

L'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, a exprimé, dans un tweet, sa tristesse suite à la disparition d'une «icône de la musique algérienne». Kamel El Harrachi, fils du célèbre chanteur et compositeur Dahmane El Harrachi, a qualifié de «prématurée» la disparition de celui qui a revisité l'œuvre de son père et qu'il a remise au goût du jour». Des musiciens de renom à l'image du guitariste Lotfi Attar du mythique groupe Raïna Raï, ou le leader du groupe «Ithrane», Mohssen Ferrah, ont déploré une perte immense pour la culture algérienne qui «voient partir un autre digne représentant» qui a toujours œuvré pour la promotion de la musique de son pays et pour un travail de recherche ininterrompu. Après l'annonce du décès de Rachid Taha, des figures du cinéma à l'image de Idir Benaibouche et Sofia Djama ont également fait part de leur «profonde tristesse», en regrettant une «grande perte» pour la musique algérienne».

Dans un post sur son compte Facebook, l'écrivaine et poétesse Rabia Djelti, rend hommage à la «voix exceptionnelle» et éternelle de l'interprète de «Errayeh», célèbre chanson de Dahmane El Harachi, reprise avec succès par Rachid Taha. Dans le monde des médias, plusieurs journalistes, à l'image de Fatma Baroudi, Farid Alilat, Said Khatibi, ou encore Mourad Achour ont salué le travail de recherche du «rockeur» qui a repris de grands noms de la chanson algérienne dont Khelifi Ahmed, Akli Yahiatène, Hadj M'hammed El Anka, Nass El Ghiwane, Cheb Hasni ou encore Farid El Atrache. Le caricaturiste Hichem Baba Ahmed, plus connu dans les médias sous le nom de «Hic», a, quant à lui, rendu un hommage appuyé au défunt en publiant sur son compte Facebook une caricature du chanteur sur scène. Natif de Sig en 1958, Rachid Taha s'était engagé, à travers ses chansons notamment, dans le combat contre le racisme et la violence. Il disait croire en une «génération de Maghrébins talentueuse» qui avait besoin de musique pour lutter contre la violence.

La scène musicale algérienne pleure la disparition prématurée de Rachid Taha, un artiste accompli à la générosité sans égal, confie le guitariste Mohsen Ferrah, leader du groupe «Ithren», saluant la mémoire d'un «artiste, qu'il avait accompagné sur scène en France. Les guitaristes algériens de renom, Lotfi Attar et Khliff Miziallaoua ont eux aussi salué le «talent d'un rockeur d'exception» en évoquant son génie et son travail remarquable dans «Rock The Casbah» et dans l'élaboration d'un répertoire universel et ancré dans la musique algérienne. Le musicien et producteur Safy Boutella, attristé par cette disparition a fait ses adieux à un «artiste qui va beaucoup manqué à la scène musicale». Pour sa part la chanteuse Malika Domrane regrette la perte d'une étoile de la musique et parle d'une grande perte pour le monde artistique

Né le 18 septembre 1958 à Sig, Rahid Taha s'est installé avec sa famille en France en 1971 où il a développé un répertoire inspiré de différents styles musicaux comme le châabi, le raï, la techno, le rock et le punk. La dépouille de Rachid Taha a été rapatriée, jeudi, en Algérie. Rachid Taha est décédé, dans la nuit du mardi dernier en France, suite à une crise cardiaque. Sa dépouille est arrivée dans la soirée de jeudi à l’aéroport international Ahmed-Ben-Bella.

YA RAYEH s’en est allé



Il avait la tignasse des leaders de groupes rock et il aimait la musique, celle de son pays natal et de sa région, le raï, un peu le chaâbi, juste de quoi déterrer une chanson de Dahmane El Harrachi pour en faire un tube planétaire. Il a une voix rauque comme celle de son idole Dahmane El Harrachi. Résultat des courses, dans les clubs et les boîtes de nuit Ya rayeh a fait danser le monde entier et la chanson version Rachid Taha a été reprise un peu partout dans le monde. Il est parti trop tôt Rachid, à peine âgé de 59 ans.

Rachid Taha est né le 18 septembre 1958 à Sig dans la wilaya de Mascara. Il avait dix ans quand ses parents s’installent en France, à Lyon plus précisément.

Le jeune Rachid commence à travailler à l’âge de 17 ans et il est DJ la nuit. En 1982, il crée avec un groupe d’amis «Carte de séjours» qui se distinguera par son répertoire arabe et sa musique est d’inspiration raï, rock et funk.

Auteur de la chanson Douce France, Rachid Taha est qualifié de chanteur engagé qui parle d’exil, cela a provoqué la consternation dans le milieu politique français. Il récidive avec le titre Voilà, voilà, un chanson contre le racisme.

Une fois le groupe dissous en 1988, Rachid Taha s’installe à Paris et entame une carrière solo avant de connaître un succès critique et populaire.

Deux moments forts marqueront sa carrière artistique. L’adaptation de la chanson Ya Rayeh de Dahmane El Harrachi, le spectacle «1, 2, 3 Soleil» avec Khaled et Faudel.

Jusqu’à l’heure actuelle, sa version de Ya Rayeh est encore un tube qui fait danser, lui qui a misé sur une section percussion très soutenue. Sa voix rauque a fait le reste.

Le spectacle «1, 2, 3 Soleil» est une invitation au voyage au Maghreb avec de la musique et de la chanson raï que Rachid Taha adore et revendique comme un héritage lyrique qui constitue une partie de sa personnalité.

Le spectacle a connu un succès tel que Rachid Taha voulait en faire une version 2 avec un autre répertoire.

Rachid Taha adore la musique et les grands chanteurs. Il aimait Oum Keltoum et Cheikha Rimiti, comme il devait adorer d’autres interprètes et d’autres styles musicaux. Sur scène, il était dans son élément, en transe le plus souvent, et en paraît leader, il allumait les foules qui venaient à ses concerts.

Rachid Taha n’a jamais demandé la nationalité française, il a gardé la nationalité algérienne et le hasard de l’histoire a voulu qu’il demande à être enterré dans sa ville natale Sig. Un grand artiste s’en va, léguant sa fougue, sa sensibilité et sa révolte musicale à ceux qui l’ont aimé et ils sont assurément nombreux.

Adieu l’artiste !

Abdelkrim Tazaroute