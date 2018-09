Illettrisme : 4.500 apprenants à accueillir cette année aux cours d’alphabétisation

Près de 4.500 personnes devront être accueillies, au titre de la saison 2018/2019, aux cours d’alphabétisation dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès de l’antenne locale de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA). La directrice de l’ONAEA, Leila Aouam, a fait état de 2.792 personnes, dont 1.989 en premier niveau, qui se sont manifestées jusqu’ici dans le cadre de l’opération d’inscription lancée au début du mois de septembre courant. L’antenne ONAEA d’Ouargla a, en prévision du lancement début octobre prochain de la nouvelle saison, organisé des Portes Ouvertes au niveau des établissements de jeunes et des centres culturels pour sensibiliser le public sur la stratégie nationale de lutte contre l’illettrisme et les opportunités d’inscription aux cours d’alphabétisation. Mme Aouam a fait part aussi du lancement prochain d’une campagne de sensibilisation devant sillonner les différentes régions de la wilaya, notamment les zones enclavées, où sont prévus de nouveaux centres d’enseignement, dans le but de permettre au plus grand nombre de personnes de bénéficier des cours d’alphabétisation. La nouvelle saison sera marquée par l’ouverture d’une section d’enseignement de la langue amazighe au niveau du ksar d’Ouargla, en plus de la redynamisation de l’alphabétisation fonctionnelle à travers l’ouverture d’une section d’initiation à l’informatique, a ajouté Mme Aouam. La wilaya d’Ouargla, qui a connu cette année un net recul de l’illettrisme à un taux de 9,65%, contre 10,44 en 2017, recense 3.914 inscrits en cours d’alphabétisation, répartis sur 211 sections encadrées par 125 enseignants.