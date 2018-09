CAN-2019 (qualifications-4e journée/GR:D): Benin-Algérie le 16 octobre à 15h30

Le match Bénin-Algérie comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019, groupe D, aura lieu le mardi 16 octobre à 15h30, a indiqué la Confédération africaine de football qui n'a pas communiqué le lieu de la rencontre. Pour mémoire, la rencontre aller Algérie - Benin se jouera quatre jours auparavant, le vendredi 12 octobre à 20h30 au stade Mustapha-Tchaker (Blida). L'autre double confrontation du groupe D entre le Togo et la Gambie se déroulera les 12 et 16 octobre. La manche aller est prévue le 12 octobre à 18h30 au stade municipal de Lomé et le match retour aura lieu le 16 octobre à 17h30 à Banjul. L'Algérie et le Benin partagent la tête du groupe D avec 4 points à l'issue de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2019 disputée samedi et dimanche dernier. L'Algérie a décroché le point du match nul lors de son déplacement à Banjul face à la Gambie (1-1). De son côté, le Benin a obtenu un nul à Lomé contre le Togo (0-0). Les deux premiers à l'issue des six journées de la phase de poules se qualifieront pour la phase finale de la CAN-2019 prévue au Cameroun.