E-Cup : Les Gamers défient les «Fennecs»

Une réussite qui n’as pas tardé à être ressentie dans le monde et qui n’as pas séduit uniquement les amateurs de football, toutes CSP confondues, indiquent les organisateurs de la 2e édition de la ‘‘E-CUP’’, prévue à partir d’aujourd’hui.

Selon, en effet, un communiqué de presse du Groupe Allégorie, une nouvelle émission de divertissement « totalement » originale, qui conjugue pour la première fois le sport électronique au sport professionnel, sera diffusée à partir d’aujoyrd’hui, samedi. Un concept « inédit » qui rassemble les « meilleurs » joueurs de ces deux disciplines ! Et pour cette édition, les organisateurs ont misé sur Islam Slimani, Hillel Soudani, Adlène Guedioura, Essaid Belkalem et Hamza Ait Ouamer pour être les stars du programme «phare» de cette rentrée sportive. «Le E-Sport prend en Algérie de plus en plus de place dans la société, et les gamers s’affrontent sans relâche partout et à tout moment de la journée, avec des challenges qui continueront dans des compétitions en individuel ou en équipe ».

Pour le directeur de Sixty2, l’idée d’en faire une émission est venue «naturellement». «Nous avons constaté que les gamers avaient atteint un niveau technique et tactique très élevé. En même temps, les prestations de nos footballeurs pro ne sont plus à présenter, ce qui nous a incité à les faire rencontrer autour d’un concept qui rassemble les deux disciplines sportives dans un programme de divertissement que nous avons appelé E-CUP», a expliqué Brahim Bouchrit qui a affirmé que ce nouveau concept attire l’attention de «nombreux» annonceurs qui voient en cette nouvelle émission une opportunité de toucher un nouveau genre de divertissement mais surtout à une cible «plus large», «jeune» et «ultra connectée».

Dans cette optique, et en sa qualité de «leader» des communications numériques et acteur «majeur» de la transformation digitale, l'opérateur Djezzy est, pour la seconde fois, le partenaire officiel et exclusif de cette manifestation. Compétition «inédite» et «atypique», l'E-CUP constitue une première rencontre dans une arène complètement pensée, comme le temple des gestes techniques et des prouesses tactiques, et une seconde sur un vrai terrain de football. «Notre concept s’étale sur 8 semaines durant lesquelles s'affrontent deux équipes ; l'une constituée de joueurs professionnels internationaux algériens, l'autre, de jeunes talents experts en football dans sa version électronique», a détaillé le groupe Allégorie qui précise que le challenge est scindé en trois étapes. D’abord en studio avec 5 matchs en individuel entre un footballeur et un gamer ‘‘E SHOW’’. Ensuite dans le stade avec 5 épreuves complètement «folles» où la maîtrise technique et l’endurance sont les « maîtres mots » et enfin la finale où seront opposés un représentant pour chaque team pour un match ultime.

Le programme de 20 minutes sera diffusé chaque samedi, à partir de 21h00, en Prime Time et en exclusivité sur la chaîne sportive EL Heddaf, et afin de faire prolonger l’expérience, le concept sera soutenu par tout un dispositif digital autour du programme, avec plein d’exclusivités et de surprises sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, en l'occurrence, les pages Facebook et Instagram du E-CUP et celles de l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy, partenaire officiel et exclusif de ce programme, notent les organisateurs.

Ces derniers ont fait appel pour l'animation à une révélation, en l’occurrence Aissa Sraiche, un jeune algérien «talentueux» qui a été choisi via les réseaux sociaux. Il sera, «sans le moindre doute», la voix qui «accompagnera» les plus grandes compétitions footballistiques dans un futur proche.

S. A. M.