Infrastructures : La réouverture tributaire de l’homologation

La réouverture du stade de football Rabah-Bitat de la ville de Bouira "est tributaire de la décision de la comission locale et nationale d’homologation des stades", a indiqué, jeudi, le directeur de la jeunesse et des sports, Djamel Djender, lors d’une conférence de presse conjointe avec l’office des établissements de jeunes (ODEJ).

Au cours de cette rencontre, le même responsable a assuré à la presse que les travaux d’extension des tribunes ainsi que des vestiaires avancent à un rythme acceptable et dans le respect des délais. "Quant à sa réouverture, cela est tributaire de la décision de la commission de wilaya et nationale d’homologation des stades, c’est elle qui va trancher, sachant que le stade a besoin surtout du tableau électronique LED pour pouvoir abriter des matchs de footabll officiels", a tenu à expliquer M. Djender. Ayant abrité auparavant plusieurs matchs de footabll dans le cadre de la coupe d’Algérie et même du championnat national de la ligue 1 et 2, le stade Rabah-Bitat de Bouira est toujours fermé et ce depuis de longs mois en raison des travaux d’extension des gradins (500 places supplémentaires) et de réhabilitation des vestiaires "Nous avons introduit une demande au niveau du ministère de la jeunesse et des sports pour qu’il dote ce stade d’un tableau électronique LED de grand format. Le stade devra être aux normes reconnues pour qu’il puisse être remis en service", a souligné le DJS de Bouira. M. Djender a évoqué même le problème relatif à sa gestion et à la manière de son exploitation. "Ce stade doit aussi être rentable pour qu’il puisse au moins prendre en charge ses propres charges financières", a-t-il insisté lors de la même conférence de presse. Le stade Rabah-Bitat est actuellement d’une capacité de 15 000 places après la réalisation des 5.000 nouvelles places.