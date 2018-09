Dans la LUCARNE : Une pression inexplicable

Les Verts ont choisi un sélectionneur algérien. C’est une très bonne décision, pour peu que les résultats techniques suivent. C’est un peu l’examen de passage pour tout nouveau technicien. C’est une vérité valable pour tout le monde. C'est-à-dire même Belmadi n’échappe pas à la règle, même s’il est déjà adulé par la grande majorité des Algériens. Cela, cependant, ne suffit pas dans cette discipline très populaire et qui est devenue «mangeuse de coaches». C’est vrai que les nôtres ont signé presque un «chèque en blanc» pour Belmadi, mais cela ne signifie pas qu’ils vont tout lui accorder en cas d’insuccès à la prochaine sortie des Verts. C’est tout à fait logique ! Belmadi le sait mieux que personne. La sortie, la première officielle, pour Belmadi et son groupe a été diversement appréciée. Eu égard à ce que l’on avait vu, on ne peut pas dire que c’était emballant. Sauf pour ceux qui ne veulent pas les intérêts de notre équipe nationale, ils vous diront qu’elle était bonne. Bien au contraire, le meilleur soutien pour les la sélection nationale, c’est de décrire les choses telles qu’elles se sont produites sur le terrain. C'est-à-dire qu’il faudra faire preuve d’objectivité et ne pas passer ses intérêts et accointances avant tout. Il a été critiqué par certains, d’une manière frivole, sans aucune consistance. On peut dire cela en fonction du contexte dans lequel s’est jouée cette joute assez importante pour les Verts et surtout Belmadi qui était suivi, épié par tous comme s’il s’agit d’un dilemme où il faudra «vaincre ou mourir». On n’a pas fait un grand match, mais on n’avait pas perdu. On avait dominé le match et on aurait pu prendre les trois points, sans que personne trouve à redire. Dans cette première sortie officielle pour Belmadi, tout ne s’est pas déroulé dans les conditions attendues par tous, et notamment pour lui. Dans de telles conditions, on ne peut que le laisser tranquille du fait qu’il n’y avait pas de match. Comment pouvez-vous jouer alors qu’il y avait un envahissement du terrain. De plus, le commissaire au match, les dirigeants locaux, la CAF n’ont rien fait pour donner raison à l’Algérie dont le président Zetchi avait bien dit que «qu’on ne peut jouer dans de telles conditions». Le commissaire qui aurait reçu des instructions avait obligé les Algériens à jouer pour éviter certainement «l’irréparable» en reportant le match remis à une date ultérieure ou tout simplement donner match perdu par forfait aux Gambiens. Outre cela, comment peut-on jouer au football avec un esprit tranquille et apaisé alors que plus de 10.000 fans hostiles gambiens étaient aux abords de la «main courante». De plus, le renfort de 20 soldats supplémentaires ne peut dissuader ces supporters dont certains sont tombés des tribunes en raison d’une «dangereuse bousculade». Par conséquent, il faudra oublier cette rencontre et penser à la suivante, celle du 12 octobre, à Tchaker, contre le Bénin pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun. Désormais, Belmadi a une idée plus ou moins claire sur les joueurs sous sa main, dont ceux qui se trouvent dans sa liste élargie. D’ailleurs, on entend, çà et là, des informations en provenance de l’équipe nationale que le sélectionneur national a l’intention d’apporter des changements au niveau de certains postes où il a décelé des insuffisances ou des éléments n’ont pas été satisfaisants ou réconfortants. C’est son droit de choisir son groupe et essayer même de nouveaux éléments pour donner plus de force et de vigueur. Toutefois, les spécialistes n’ont pas compris les critiques acerbes et loin d’être objectives à l’égard de Belmadi. Ce qui contrarie les uns et les autres, c’est qu’elles émanent d’analystes qui n’ont rien à voir avec le journalisme et le corps des journalistes. Ce qui peut faire mal à notre équipe nationale, c’est que certains leur donnent parole alors qu’ils doivent vraiment rester dans leur «café» au lieu de s’attaquer à quelqu’un qui veut vraiment apporter quelque chose de probant à notre équipe nationale.

Hamid Gharbi