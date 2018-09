MCA - JSK dimanche à 17h à Bologhine et à huis clos

Prévu initialement pour aujourd’hui, le choc de la 6e journée entre le MCA et la JSK est reporté au lendemain dimanche 16 septembre, a annoncé la LFP, mercredi. La décision de reporter ce match est dictée par la programmation, samedi, du match PAC –MCO toujours à Bologhine.

Dans un premier temps, la LFP a pensé à avancer le Clasico à vendredi, le stade du 5-Juillet étant fermé pour travaux, mais la direction du MCA a introduit une demande officielle de jouer le dimanche. Un vœu auquel la LFP a accédé naturellement, dans la mesure où le MCA et la JSK ont tous les deux joué une journée de championnat, mardi.

Dans un communiqué publié mercredi sur son site Internet, la LFP a précisé que MCA-JSK se jouera à huis clos, et ce après «la décision de la commission de discipline qui a siégé mercredi pour traiter les affaires des la 5e journée disputée lundi et mardi», a précisé la LFP, dans son communiqué.

En d’autres temps, la décision de faire jouer le Clasico à huis clos aurait été mal reçue, mais eu égard à ce qu’il s’était passé la saison dernière, en marge de la demi-finale de la coupe d’Algérie entre le MCA et la JSK, le huis clos prend naturellement des contours d’apaisement, en attendant que la réconciliation entre les deux galeries soit définitivement scellée.



Saïfi, temporairement aux commandes

Faute d’avoir réussi à engager un entraîneur dans la foulée du départ de Bernard Casoni, au lendemain de l’élimination en Ligue des champions d’Afrique, le board du MCA a fini par négocier le retour de Rafik Saïfi. L’ancien adjoint de Casoni a accepté d’assurer l’intérim et rester membre du staff du futur entraîneur qui sera nommé ultérieurement. Rafik Saïfi, qui a suivi le match OM-MCA en tant qu’observateur, a entamé officiellement son travail, mercredi. Il sera aux commandes demain à l’occasion du Clasico.

Rafik Saïfi aura la lourde tâche de remettre le Mouloudia à flot, en attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Kamel Kaci-Saïd avait tenté la piste Kheireddine Madoui, mais ce dernier n’a pas réussi à se libérer de ses engagements contractuels avec Al Ismaili d’Égypte.

