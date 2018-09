PAC - MCO et MOB - NAHD : Favoranle aux locaux mais…

Cette sixième journée de Ligue 1 se poursuivra aujourd’hui, avec des chocs assez intéressants les uns que les autres. C’est ainsi que le face-à-face entre le PAC et le MC Oran, à Bologhine, sera un des «clous» de ces empoignades.

Il ne sera pas facile, pour les deux protagonistes. Toutefois, les Oranais sont psychologiquement mieux que leur vis-à-vis du jour. En effet, ils restent sur une victoire assez convaincante sur le nouveau promu, l’ASAM, sur le score de 3 à 1. Ce premier succès va certainement les galvaniser et les pousser à décupler leurs efforts, pour passer l’écueil de cette formation paciste qui n’a pas un public propre à elle qui la suit partout où il va. Le PAC, défait à Tizi Ouzou, ne méritait pas de perdre. Il avait fourni une très bonne prestation, mais, sur le plan de l’efficacité, les choses étaient moins bonnes. Il est évident que les camarades de Naïdji vont tout faire pour récupérer les trois points dilapidés à Tizi Ouzou. Ce sera un match indécis où la décision se fera sur de petits détails.

Au stade de l’Unité maghrébine, les Mouloudéens de Béjaïa, qui avaient vu leur match contre l’USM Alger remis au 7 octobre prochain, vont essayer de renouer avec la victoire intra-muros. Pour le moment, il n’y a que la JSK qui les avait accrochés at home qui avait égalisé sur penalty. Il ressort que cette fois-ci, le déroulement de la rencontre risque de ne pas leur être propice, eu égard au fait que les Nahdistes s’exportent merveilleusement, bien comme l’atteste leur triomphe, sur le fil, à Tadjenanet, devant le DRBT. Là, les locaux devront l’emporter. Pour cela, il faudra faire attention à un certain Khacef, l’homme des ultimes instants. Ce sera certainement un match plaisant à voir. Les Béjaouis, cependant, tenteront de l’emporter pour reprendre le leadership provisoirement, en attendant la mise à jour de certains matches de l’USMA et de l’ESS, reportés à une date ultérieure.

Au stade du 20-Août de Béchar, l’équipe locale aura du pain sur la planche devant une équipe du CABBA qui ne veut pas subir deux échecs d’affilée. Il est certain, selon l’ensemble des observateurs, la mission des Bordjis sera des plus ardues, du fait que les gars du sud du pays ne ratent pas leurs sorties at home. Une fois encore, ils seront favoris, sauf si les «visiteurs» vont se rebiffer et démentir la règle. Les camarades de Djallit, qui comptent sept points dans leur compteur, vont tout faire pour gagner et atteindre les 10 pts. Un objectif qui reste accessible, sauf si…

Au stade du 20-Août 1955, appelé communément la «cuisine», le CRB, victime de l’arbitrage à Sétif, aura à cœur de prouver que sa défaite suite à deux penaltys accordés à l’ESS n’était pas méritée, et que l’adversaire les avait dominés. Bien au contraire, elle va leur donner des ailes aujourd’hui, en recevant l’O Médéa, une équipe en mauvaise posture du fait qu’elle avait subi une défaite devant le MCA au stade Imam-Lyès (2-1). Il est certain que les Belouizdadis de Chérif El-Ouazani vont tout faire pour se réconcilier avec leurs supporters, qui, malgré tout, restent fidèles et les soutiennent contre «vents et marées». Il est attendu que l’avantage du terrain ne sera pas de trop pour les locaux. Ils doivent impérativement gagner pour quitter la place de lanterne rouge. Ce ne sera pas une simple formalité, mais les Rouge et Blanc sont décidés à forcer le destin.

Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.