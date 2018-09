Nucléaire nord-coréen : Un nouveau sommet Trump-Kim

Un nouveau sommet entre le président américain, Donald Trump, et le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un,

sur la Corée du Nord, s'il a lieu, doit apporter des "résultats tangibles", a jugé, jeudi, la ministre des Affaires étrangères sud-coréenne, Kang Kyung-wha, au moment où Washington dit envisager un nouveau sommet avec Pyongyang.

«Un second sommet doit être quelque chose qui fait significativement avancer l'agenda... Il faut qu'il y ait des résultats tangibles", a déclaré la chef de la diplomatie lors du Forum économique mondial de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est à Hanoï. La Maison- blanche a annoncé lundi que Donald Trump avait reçu une lettre de Kim Jong-un portant sur l'organisation d'une nouvelle rencontre entre les deux hommes, après le sommet historique du 12 juin à Singapour. Ce premier sommet avait été surtout l'occasion de marquer les esprits, avec des images inédites des deux hommes ensemble, mais concrètement, peu d'avancées avaient été faites. Donald Trump avait annulé, fin août, un déplacement à Pyongyang du secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, pour cause de progrès insuffisants sur le front atomique, et le processus avait été au point mort pendant des semaines. Dans l'intervalle, Séoul se dit optimiste quant à un nouveau sommet intercoréen prévu les 18-20 septembre à Pyongyang, qui "sera une avancée significative vers la dénucléarisation et la paix" veut croire la diplomate sud-coréenne. "On avance maintenant sur la dénucléarisation et le processus de paix. C'est un souci de chaque jour que d'avancer là-dessus", a-t-elle ajouté, appelant Pyongyang à la "transparence" sur son programme nucléaire.

Apaisement intercoréens

Par ailleurs, la Corée du Sud et la Corée du Nord ont entamé jeudi des pourparlers sur des questions militaires dans le village frontalier de Panmunjom, a annoncé le ministère sud-coréen de la Défense. Les délégations composées chacune de trois membres, dirigés par des militaires de niveau de colonel, ont entamé leurs pourparlers à 10h heure locale (1h GMT) comme prévu à Tongilgak, un bâtiment de la Corée du Nord à Panmunjom.

Ces pourparlers militaires ont eu lieu avant le sommet entre le président sud-coréen, Moon Jae-in, et le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, prévu pour trois jours à Pyongyang à partir du 18 septembre. Les délégués devraient discuter des moyens d'atténuer les tensions militaires entre les deux pays, notamment le retrait d'une partie des postes de garde à l'intérieur de la zone démilitarisée (ZDM), qui sépare la péninsule coréenne, à titre d'essai. Le dialogue devrait également porter sur les moyens de désarmer la zone de sécurité commune (JSA) à l'intérieur de Panmunjom et sur les recherches conjointes des restes des soldats morts lors de la guerre de Corée (1950-1953). Les deux parties s'étaient mises d'accord sur ces points de discussion lors des pourparlers entre militaires de niveau de général tenus fin juillet.

R. I.