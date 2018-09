« La faiblesse des grandes puissances » débattue à l’INESG : Le temps du Sud est-il venu ?

« La faiblesse des grandes puissances», a été le thème d’une conférence animée jeudi à l’Institut national d’études de stratégie globale par M. Badie Louis Bertrand, professeur et expert en relations internationales. Pour le conférencier le monde assiste aujourd’hui à une remise en cause du concept de la «puissance» tel qu’il a été présenté à ce jour. Ainsi selon lui, la puissance américaine qui avait vaincu le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, devenant de la sorte une «puissance vertu» car ayant donné naissance à un nouvel ordre mondial, est aujourd’hui une «puissance impuissante». Il en voudra pour preuve sa défaite au Vietnam, son incapacité à mettre un terme au conflit syrien, son exclusion de l’Irak de l’Afghanistan et de la Somalie. Ce qui fera dira à cet expert que «le temps de la puissance a disparu» et que la «puissance est désormais disqualifiée». Le même constat est dressé en ce qui concerne la «puissance russe». Selon lui cette dernière «peut battre les organisations qui organisent la guerre en Syrie» mais il n’est «pas possible pour elle d’instaurer la paix». Car estimera-t-il « l’effet de la puissance se dissipe». Pis selon lui, le paradoxe est que la puissance» telle qu’elle est entendue aujourd’hui est «dépassée, impuissante» mais elle ne le sait pas. Elle est même devenue dira-t-il «une puissance négative» Et de nouveau il prendra l’exemple des USA. La super puissance américaine est, de son point de vue, « une contradiction qui marque le jeu des relations internationales ». Sous le mandat de Trump notamment. L’Europe est également pointée du doigt. Elle n’est capable que de produire «beaucoup de discours» fera-t-il remarquer. Dans ce contexte nouveau, Badie Louis Bertrand, estimera que «le Sud a une carte à jouer ». Mieux cet état des lieux une «chance» pour lui. La faiblesse des puissances à ce moment de l’histoire offre, laisse croire le conférencier, une opportunité aux pays du Sud, pour prendre leur revanche et se faire une place dans le jeu des relations internationales, duquel ils ont été marginalisés ou exclus au lendemain de la deuxième guerre mondiale et de leur décolonisation. Et ce même si de l’avis du conférencier, ils ont une part de responsabilité dans cette situation. En effet, indiquera-t-il, pour ces pays «la décolonisation» a été pour eux synonyme de «libération avant d’être une construction». Ainsi soulignera-t-il «les grands noms de la décolonisation on été des libérateurs plus des constructeurs». Une voie qui n’aura pas été sans conséquences, puisque dira-t-il «le prix à payer aura été une poussée de l’autoritarisme, des conflits sans fin, des Etats faillis et de tenir le Sud hors du système international». Pour preuve au niveau de la charte de l’ONU aucune référence n’est faite à l’entrée du nouveau monde africain et asiatique. Et depuis son adoption, sous l’inspiration des puissants de l’ère post-guerre mondiale, aucun amendement n’a été apporté pour rétablir cette injustice. Pourtant indiquera-t-il le congrès de Bandung tenu en 1955 est considéré comme étant le moment «fondateur du positionnement du Sud dans le jeu international», mais selon lui «la demande» exprimée «n’a pu se pérenniser que dans une posture contestataire». Ainsi si le Sud a réussi à s’imposer économiquement, il en est autrement politiquement puisque il a été admis au débat, mais pas à la prise de décision. Et par voie de conséquence, «le Sud majoritaire s’est retrouvé marginalisé et exclu de la gouvernance du monde». Pourtant bien que classé dans la catégorie des «faibles», le Sud en raison de sa posture va changer le jeu conflictuel. Et pour cause, dira M. Badie, la guerre n’est plus le résultat de «la compétition des puissances», mais celui de «la décomposition de la société» du Sud. Et d’expliquer que «c’est l’effet de la faiblesse qui provoque la guerre» et que «les acteurs de la forme nouvelle de la conflictualité ne sont pas les Etats et leurs armées». Ce sont désormais les seigneurs de la guerre et les milices privées.

« La puissance militaire est la nourriture des sociétés guerrières »

Des acteurs, qui contrairement aux Etats qui a un moment ou un autre mettent fin à leurs guerres, ont tout intérêt à ce le conflit armé perdure. D’où dira-t-il ces conflits sans fin auxquels nous assistons aujourd’hui et qui ont fini par produire des «sociétés guerrières » qui tirent des avantages sociaux et économiques de ces situations. Et de mettre en garde en affirmant que la puissance militaire, à laquelle recourent les puissants pour tenter de mettre fin aux conflits, «est la nourriture espérée de toutes les sociétés guerrières». Il en voudra comme preuve l’intervention française au Mali. «Elle a créé , dira-t-il cette vaste tache d’huile qui englobe le Burkina-Faso, le Niger, le Nigéria, la Guinée, le Tchad et la Libye». Et à M. Badie de poursuivre en affirmant qu’aujourd’hui « le monde est l’otage du faible» tout en soulignant qu’il (le faible) ne pourra pas modifier la configuration du jeu international à son avantage. D’où la responsabilité qui pèse sur le Sud, appelé à définir une nouvelle relation internationale qui tienne compte de sa souveraineté, de sa territorialité et de sa construction régionale. Dans ce sens, la Chine est pour lui un exemple. Elle a réussi à conquérir le monde grâce à une autre façon de le gérer. Un sujet traité dans son dernier essai intitulé Quand le Sud réinvente le monde.

Nadia Kerraz