Dr Louay Issa, ambassadeur de l’Etat de Palestine à Alger : « Les EtATs-unis nous ont déclaré la guerre »

L’ambassadeur de l’Etat de Palestine, à Alger, M. Louay Issa commente dans cet entretien les dernières mesures prises par l’administration Trump. Pour lui par cette série de mesures Washington tente ainsi de faire plier l’Autorité palestinienne. Un chantage que les Palestiniens refusent et dénoncent.

El Moudjahid : Excellence, l’administration Trump a pris une série de mesures à l’encontre du peuple palestinien. Quel est votre commentaire ?

M. Louay Issa : Avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier pour l’intérêt que vous portez à ces questions stratégiques. Votre question soulève la situation très dangereuse dans laquelle se trouve aujourd’hui, ce que nous considérons comme étant notre cause centrale et qui j’espère l’est aussi pour les autres. Mais pensez-vous que c’est le cas ? Constatez-vous une médiatisation de la question palestinienne ? En fait, il y a une volonté d’occultation, non seulement de notre cause mais aussi des autres questions. L’administration américaine, au grand regret de ce que représente ce pays qui abrite le siège de l’ONU et qui a été l’inspirateur de ses lois et de ses mécanismes, tente d’imposer au monde une méthodologie parallèle et menace le monde s’il venait à appliquer ces lois. Vous avez vu les menaces proférées par le secrétaire d’Etat ou d’autres responsables contre les magistrats de la Cour pénale internationale (CPI). La question est : A quel titre un pays peut prendre des sanctions contre la CPI qui juge conformément aux lois qui ont été élaborées par les USA et la communauté internationale ? Si les USA veulent créer un état de fait parallèle, c’est là des signes inquiétants. Veulent-ils détruire le système international, par la violation de l’ensemble des résolutions internationales ? C’est surprenant. Et on ne sait pas qu’elles sont les limites que s’est fixée l’administration américaine. Il est attendu des grandes puissances de parrainer les processus de paix et non pas d’élargir les conflits entre les pays. Les USA lorsqu’ils menacent des pays, s’appuient sur leur puissance financière et militaire. Or ceci constitue une menace pour la paix dans le monde. Avant de parler de notre cause, nous constatons en tant que Palestiniens que l’administration américaine par son style constitue une menace mondiale et aucun pays ne réagit à leurs menaces. Le monde a-t-il plié ? Va-t-on dans le cadre de la reconfiguration du monde vers la marginalisation de l’ONU ? Pourquoi l’administration américaine refuse-t-elle la démocratie au sein de l’ONU alors qu’elle demande des comptes au reste du monde ? Y a-t- il démocratie seulement lorsque le vote lui convient ? Le monde a voté contre le racisme. Or l’administration occupante a voté une loi sur l’Etat-nation du peuple juif et le monde se tait. Il s’est tu aussi lorsqu’il y a eu transfert de l’ambassade américaine à el Qods, la construction de nouvelles colonies, la cessation du versement des aides à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA). Aujourd’hui, l’administration américaine tente de faire plier les Palestiniens et de leur faire accepter ces situations. Notre refus de céder aux pressions est considéré comme un acte terroriste et elle nous sanctionne pour cela à travers les mesures annoncées . L’administration américaine a recours à l’argent et à la force pour nous faire plier.



Pensez-vous qu’il y aura d’autres mesures après celles qui ont été déjà annoncées ?

L’administration américaine nous a déclaré la guerre de façon claire et directe. Il nous semble qu’elle œuvre à la liquidation de la question palestinienne. Mais il faut savoir que l’administration actuelle applique les décisions du Congrès. En 1995, il avait décrété que l’OLP était une organisation terroriste et a pris la décision de fermer son bureau. Ce qui est décidé aujourd’hui n’est pas l’œuvre de l’administration Trump uniquement. Ces mesures reflètent l’orientation générale de l’administration américaine. C’est juste que le style a changé. Il est cependant dangereux. L’administration a justifié les dernières mesures en nous disant ; vous vous êtes dirigés vers la CPI et donc on vous puni pour cela ; Vous donnez de l’argent aux familles des martyrs et des prisonniers, on vous puni pour cela aussi. Ces pratiques signifient qu’il y a une liquidation politique de la question palestinienne. Mais les USA exploitent aussi les divisions internes des palestiniens et mettent par ailleurs la pression sur les pays.



Est-il encore possible de parler d’un processus de paix en 2018 alors que les Accords d’Oslo ont été signés il y a 25 ans ?

Il faut rappeler que nous avons mené notre révolution pour parvenir à la paix. La paix signifie la justice, la stabilité. Lors de son déclenchement en 1965, la révolution palestinienne a fixé les mécanismes de paix. Depuis toutes les étapes franchies étaient censées renforcer la paix. Mais aujourd’hui nous disons qu’on ne fera aucune concession sur El Qods, sur les réfugiés et la colonisation. Il est vrai que la question palestinienne est compliquée car elle impacte tous les équilibres internationaux. Nous disons aussi que la question palestinienne est une question centrale. Mais certains estiment qu’ils sont incapables d’en payer le prix, en nous apportant un soutien politique ou financier puisque militairement cela fait longtemps qu’aucun pays ne nous aide. Les Américains ont décidé de supprimer leurs aides à l’UNRWA au prétexte que les réfugiés sont des terroristes. Mais où est le soutien des pays arabes. Ils n’ont même pas pu compenser les aides qui manquent. ils ont pris peur des représailles de Washington car du point de vue des Américains et des Européens, ces réfugiés sont des terroristes. On n’oublie que la nation et les peuples arabes nous ont soutenu par le passé et qu’ils continuent à croire en la question palestinienne. Mais, malheureusement aujourd’hui, ils craignent les conséquences qui pourraient découler de leur soutien. Pourtant il faut savoir que celui qui se couvre avec la couverture de l’administration américaine aura toujours froid. Nous, nous sommes sur notre terre, nous souffrons et parfois nous avons des divergences, mais on est fiers de vivre sur notre terre, de souffrir. Et si nous devons mourir en martyrs, nous l’acceptons. Nous luttons pour notre existence. Les gens refusent d’admettre qu’il y a un nouveau colonialisme israélien qui se propage avec la complicité avec l’administration américaine. Un colonialisme qui veut se substituer à celui des britanniques. c’est pourquoi il faut nous soutenir et non œuvrer à nous diviser. Il ne faut pas que chacun nous demande d’être une partie de ses luttes car cela va nous affaiblir. On est encerclé à Ghaza, à El Qods. Ghaza est devenue un cas humanitaire ce qui fait oublier que dans le fond, le problème est politique.



Comment peut-on changer les rapports de force ?

Nous disons à tous les Arabes et à tous les factions palestiniennes, qu’il ne peut y avoir de victoire sans l’unité des rangs. C’est pourquoi nous disons qu’il faut d’abord une unité nationale .

L’unité nationale palestinienne est une condition sine qua non à la victoire. Mais comment peut-on réaliser cette unité alors qu’on s’échine à nous diviser. Mais les divisions palestiniennes sont la conséquence des printemps arabes, de divisions arabes, de la situation régionale et d’agendas. La question palestinienne est entre un programme national et un programme supranational. Nos frères du Hamas ont leur programme et nous un programme national. Hamas fait partie de la Palestine. Nous avons tenté par tous les moyens d’intégrer Hamas dans le programme national. Comment convaincre Hamas ? Nous nous sommes adressés au Qatar, à Sanaa, au Caire, à Beyrouth, à la Turquie. Notre peuple peut lui importe qui est à sa tête. Nous avons dit à Hamas organisez des élections, remportez les et commander. Il y a des accords de 2011, 2014 et 2017. Mais ils veulent faire de Ghaza un Etat à part entière, et substituer Hamas à l’OLP. Or l’OLP est une ligne rouge.



Pour l’Autorité palestinienne, les USA ne peuvent plus être les parrains du processus de paix

Pour nous, ce n’est pas qu’ils ont perdu leur crédibilité, mais ils sont considérés comme partie du conflit. Une partie qui nous est hostile. On nous reproche d’aller à la CPI, mais où veulent-ils que nous allions ? le président Abbas a rappelé que plus de 700 résolutions ont été prises par l’Assemblée générale de l’ONU, mais elles n’ont jamais été appliquées. Le Conseil de sécurité lui a pris 75 à 80 résolutions qui aussi n’ont jamais été mises en œuvre. Aujourd’hui les USA œuvrent en parallèle. Le Conseil des droits de l’homme a pris une décision, on cesse de lui prêter assistance, la CPI veut enquêter on lui dit qu’elle n’a pas le droit. Mais vous-êtes qui ? Etes-vous le monde ou les USA ?



La Russie peut-elle elle devenir un acteur important dans le dossier de la question palestinienne comme c’est le cas dans le conflit syrien ?

La Russie est présente. C’est un grand pays. Elle reprend son rôle qu’elle avait perdu après la chute de l’URSS. La Russie et la Chine nous soutiennent dans le cadre de la légitimité internationale.

Pour ce qui est des Européens, ils doivent mettre un terme à leur tergiversation. A titre d’exemple leurs Parlements nous reconnaissent mais les pouvoirs exécutif ne peuvent pas le faire. Ils disent vouloir la paix et la stabilité dans la région. Les Européens doivent passer de la théorie à la pratique.



Comment allez-vous réagir ?

Le président AbouMazen se rendra prochainement aux Nations unie où il aura à prononcer un discours. C’est un discours décisif.

Entretien réalisé par Nadia Kerraz