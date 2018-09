Libye : Le parlement approuve la loi sur le référendum constitutionnel

La Chambre des Représentants (Parlement) de la Libye, basée dans l'est du pays, a approuvé jeudi au cours d'une session extraordinaire la loi sur l'organisation d'un référendum constitutionnel. Outre l'adoption de cette loi, la Chambre des représentants a également décidé d'organiser une session supplémentaire pour discuter d'un amendement constitutionnel visant à empêcher cette loi d'être modifiée, selon Abdullah Bhelig, porte-parole du Parlement. La veille, le président du Parlement Agila Saleh avait appelé les parlementaires à se réunir d'urgence pour discuter de la loi de référendum. Pour sa part, le Conseil de sécurité a approuvé jeudi à l'unanimité une prolongation d'un an de sa mission politique en Libye, sans toutefois retenir la date du 10 décembre convenue en France en mai dernier par les parties rivales libyennes pour la tenue d'élections présidentielle et législative. Le Conseil de sécurité a souhaité, dans son texte, rédigé par le Royaume-Uni, la tenue des élections "aussitôt que possible", sans s'attarder sur la date du 10 décembre prônée par la France. La résolution de l'ONU a souligné aussi la nécessité que des scrutins soient "crédibles" et appelle les Etats membres à "cesser tout soutien et contacts officiels avec des institutions parallèles". Plusieurs pays, dont les Etats-Unis et l'Italie, ne sont pas sur la même longueur d'onde et préconisent d'abord l'obligation de parvenir à une réunification des institutions libyennes avant de passer à une étape électorale. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, s'est réuni mercredi avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union libyen Fayez el-Sarraj et plusieurs chefs militaires et sécuritaires pour évaluer l'application de l'accord de cessez-le-feu. Le responsable Onusien n'a pas manqué de souligner que la commission mise sur pied par le GNA chargée de mettre en place des mesures de sécurité à Tripoli, conformément à l'accord du cessez-le-feu, doit agir rapidement, pour mettre en place les nouvelles mesures sécuritaires dans la capitale et éviter de nouveaux affrontements. Cette commission a reçu l'accord de toutes les partis, sauf d'un seul, a ajouté Salamé sans toutefois donner plus de détails. La Libye a connu une semaine des plus sanglante suite à une vague de violence qui se poursuit dans la capitale libyenne Tripoli, entre groupes armés qui s'ajoutent aux attaques terroriste du groupe autoproclamé "Etat islamique" (EI Daech) freinant les efforts de sortie de crise. Le chef de la Manul, a fait quand même état de 14 violations de la trêve observées par l'ONU.M. Salamé a ajouté par ailleurs sur un ton menaçant que l'ONU connaissait l'auteur des tirs de roquettes sur l'aéroport, sans toutefois le désigner.