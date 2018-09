Discussions Houthis-ONU : Vers un nouveau round de pourparlers de paix ?

L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a discuté avec une délégation de Houthis d'un éventuel nouveau round de pourparlers de paix, après l'annulation de discussions à Genève en raison de l'absence de la délégation rebelle. Le représentant de l'ONU a rencontré jeudi dans la capitale omanaise Mascate le chef de la délégation Houthie qui devait se rendre à Genève, Mohammad Abdessalam, et un autre de ses membres, Abdelmalak al-Ajri, a indiqué hier l'agence de presse des rebelles, Saba.

La rencontre a porté sur "les raisons" qui avaient empêché le départ pour Genève de la délégation et les "mesures nécessaires" en vue de la tenue de nouvelles discussions "le plus tôt possible", a-t-on ajouté de même source. Les consultations sous l'égide de l'ONU avaient échoué le 8 septembre à Genève avant même d'avoir commencé: les rebelles avaient déploré ne pas avoir bénéficié de garanties nécessaires pour pouvoir se rendre en Suisse. Ces discussions devaient être les premières entre le gouvernement yéménite et les Houthis depuis des pourparlers au Koweït en 2016. Ceux-ci avaient buté sur le retrait des rebelles de villes clés, comme la capitale Sanaa, et le partage du pouvoir. Et à son retour, la délégation des Houthis était restée bloquée trois mois à Oman en raison du blocus aérien imposé au Yémen par la coalition sous commandement saoudien qui soutient le gouvernement dans sa lutte contre les rebelles.

Ce précédent a conduit les rebelles à exiger, la semaine dernière, la garantie, entre autres, de pouvoir rentrer à Sanaa après les discussions. "Il n'y aura pas d'avancée concernant les discussions tant que nous n'aurons pas obtenu de garanties", a déclaré hier Hamid Assem, membre de la délégation Houthie. Après l'annulation des pourparlers de Genève, des combats meurtriers ont repris autour du port de Hodeïda (ouest), contrôlé par les rebelles et point d'entrée cruciale pour l'aide humanitaire.

Près de 50 personnes, dont sept membres des forces anti-rebelles, ont été tuées ces dernières 24 heures, ont indiqué jeudi des sources médicales dans la province. Les Houthis ont lancé jeudi une contre-offensive pour récupérer le contrôle de deux routes clés près de Hodeïda dont s'étaient emparées la veille les forces progouvernementales selon des sources militaires. Mais le sort de centaines de milliers de civils reste en jeu dans cette province, s'est alarmée jeudi la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Yémen, Lise Grande. "La situation s'est dramatiquement détériorée au cours des derniers jours ", a souligné Mme Grande dans un communiqué. La population doit faire face à une grande précarité alimentaire, avec 900.000 personnes à la recherche "désespérée de nourriture", a-t-elle indiqué. Cette situation risque d'être aggravée si les forces gouvernementales et les rebelles prennent pour cible les minoteries de la région, notamment une dont la réserve abrite de quoi alimenter 3,5 millions de personnes pendant un mois. Plus de huit millions de civils sont menacés par la famine dans ce pays pauvre de la péninsule arabique, dont 75% de la population dépend de l'aide humanitaire, d'après les Nations unies.

M. T. et agences