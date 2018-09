Alors que factions palestiniennes appellent : à l'annulation des accords d'Oslo

La mission diplomatique palestinienne à Washington, dont le gouvernement américain a ordonné la fermeture, a cessé ses activités jeudi. "Aujourd'hui, c'est le délai qu'ils nous ont donné" pour fermer, a déclaré le représentant de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hossam Zomlot.

Hasard du calendrier ou choix symbolique, la date choisie par le gouvernement américain pour cette fermeture coïncide avec le 25e anniversaire de la signature, à la Maison Blanche, des accords d'Oslo entre les deux dirigeants de l'époque, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le président palestinien Yasser Arafat. Hossam Zomlot a dénoncé une décision "malheureuse et vindicative". "L'administration Trump ne nous a donné que deux choix : perdre notre relation avec elle ou perdre nos droits en tant que nation. Notre président, nos dirigeants et le peuple palestinien ont choisi nos droits", a expliqué celui qui faisait office d'ambassadeur palestinien aux Etats-Unis. Se disant "extrêmement attristé par la situation actuelle", il a lancé aux "millions d'Américains qui ont été et continuent d'être les amis de la Palestine": "que ce triste moment soit bref afin que nous puissions redevenir rapidement un symbole et l'illustration de la relation historique entre Palestiniens et Américains". L'Autorité palestinienne a gelé tout contact avec le gouvernement américain depuis que le président Trump a reconnu, en décembre, Al Qods comme capitale d'Israël. Washington a ensuite multiplié les mesures spectaculaires, coupant notamment l'essentiel de son aide aux Palestiniens. Interrogée jeudi, sur le plan de paix élaboré par l’administration Trump, la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert a précisé que l'administration n'était "pas prête à le dévoiler". "Il y a besoin d'une approche différente" car "rien n'a marché" jusqu'ici, a-t-elle plaidé

Devant l’impasse du processus de paix, une conférence nationale réunissant jeudi plusieurs factions palestiniennes dans la bande de Ghaza a appelé à l'annulation des accords de paix d'Oslo signés en 1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le Hamas, le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique pour la libération de la Palestine et d'autres groupes ont organisé cette conférence sous le thème "Unité et résistance sont notre option". Le Numéro 2 du Hamas à Ghaza, Khalil al-Haya, a déclaré à cette occasion que les accords d'Oslo "ont débouché sur des résultats catastrophiques pour les Palestiniens et leur cause, permettant à Israël d'accroître son occupation militaire des territoires palestiniens". Il a appelé l'Autorité palestinienne à se retirer de ces accords, "car nous avons payé un lourd et douloureux tribut", proclamant que les accords d'Oslo et tous leurs résultats "sont abrogés". M. al-Haya a également appelé toutes les parties palestiniennes "à conclure un accord d'union national complet incluant la reconstruction des structures palestiniennes et à réserver tous leurs efforts contre l'occupation". Pour sa part, Mohamed al-Hindi, chef d'un parti, a déclaré que "le résultat final des accords d'Oslo est un échec total et une menace pour l'ensemble de la cause palestinienne".

R. I.