Formation professionnelle pour femmes au foyer : Une opportunité pour se replacer socialement

Elles ont choisi de rester à la maison, le plus souvent pour élever leurs enfants. Des années après, elles ont le sentiment de ne posséder aucune compétence et ressentent de l’angoisse à l’idée d’affronter un univers perdu de vue depuis un bon moment; celui du travail. Selon l’âge, le niveau de qualification et l’expérience professionnelle, l’image de ces femmes sur elles-mêmes n’est pas très positive. Il faut dire que les femmes au foyer ne jouissent pas d’une reconnaissance sociale forte, même si tout le monde s’accorde à dire que c’est «le plus beau métier du monde». Mais quand ces dernières éprouvent l’envie ou le besoin de trouver un autre métier, toutes les portes restent fermées, sauf celles de la formation professionnelle. A chaque rentrée, près de 30.000 femmes au foyer bénéficient d’une formation dans divers métiers qui restent, toutefois, traditionnels tels que la couture, la pâtisserie, l’informatique… Depuis quelque temps, on enregistre un engouement pour l’infographie et les métiers de l’agriculture. Depuis l’ouverture de la formation à l’adresse des femmes au foyer en 2004, les chiffres restent stables et les demandes s’articulent autour des mêmes petits métiers. Ces formations de courte durée seront sanctionnées par une attestation qualificative qui leur permet de créer leurs propres micro-entreprises. Cet engouement de l'offre de formation destinée à cette catégorie "répond à l’augmentation de la demande de femmes ne disposant d'aucune qualification", nous dira Mme Alloune, cadre au ministère de la formation professionnelle, qui a souligné que grâce à ce type de formation d'une durée maximale de six mois, de nombreuses femmes ont pu lancer leurs propres activités dans le cadre de différents dispositifs de soutien à l'emploi. la femme au foyer, dont les responsabilités familiales sont un empêchement pour intégrer un centre professionnel, trouve à travers ces courtes formations une opportunité, non seulement pour prendre son envol économiquement mais aussi socialement puisqu’ elle se débarrasse du cliché de la femme au foyer, inactive et oisive, et devient travailleuse à part entière et chef d’entreprise quand elle créé sa propre micro-entreprise. L'idée de ces formations à l’adresse des femmes au foyer n'est évidemment pas de confiner la femme chez elle, et de toute façon, celles qui veulent travailler et faire carrière sont parfaitement libres de le faire. L'idée est juste de donner le choix de rester chez-soi si l'on ne se sent pas faite pour le travail extérieur ou simplement parce qu'on préfère s'occuper à plein temps de sa famille et de ses enfants, au moins le temps que ces derniers acquièrent une autonomie presque complète. Elles sont des centaines de micro-entreprises créées par des femmes n’ayant acquis leur savoir-faire qu’à travers les cycles de formation dont elles ont bénéficié. Elles sont des milliers de femmes qui travaillent et qui gagnent leur vie en restant chez elles grâce à la formation professionnelle. «J’ai ouvert une agence immobilière chez moi depuis deux ans et ça marche très bien. ce travail m’a donné une deuxième vie... et dire que j’ai longtemps hésité avant d’aller faire une formation!», nous révèle Samia, très satisfaite de sa nouvelle activité.

Farida Larbi