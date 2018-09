Accidents de route : 20 morts et 345 blessés en une semaine

Vingt personnes ont trouvé la mort et 345 autres ont été blessées dans 300 accidents en zones urbaines, entre le 4 et le 10 septembre, a indiqué, jeudi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Une hausse sensible" est constatée par la DGSN dans le bilan, en nombres d'accidents de la route (+27), ayant fait 20 blessés. Le nombre des décès a également augmenté (+03 cas), par rapport aux statistiques de la précédente semaine. Le facteur humain demeure la principale cause des accidents de la circulation avec un taux de plus de 97%, dû au non-respect de la distance de sécurité, suivi de l'excès de vitesse et de facteurs liés au véhicule et à l`environnement", indique-t-on de même source. Dans son communiqué, la DGSN a réitéré son appel aux usagers de la route publique, à faire preuve de vigilance et de prudence lors de la conduite, notamment avec les mauvaises conditions météorologiques que connaissent certaines wilayas du pays, au respect du code de la route, de la limitation de vitesse et à procéder au contrôle technique périodique du véhicule. Le numéro vert (1548) et le numéro de secours (17) sont mis à la disposition des citoyens pour recevoir les signalements 24/24h, rappelle la même source.