Environnement urbain de la capitale : Quand le nettoyage des trottoirs était de rigueur

Quand on voit l’état de saleté atteint durant cette saison estivale 2018 par ces mêmes trottoirs en certains endroits de la capitale, on se surprend à regretter l’époque ­­—pas très lointaine pourtant, puisque c’était durant les années 1960-70-80— où ceux-ci étaient nettoyés pratiquement chaque nuit à l’eau de mer par des camions-citernes munis de lances à eau. A ce jour, en effet, on a encore en mémoire cette senteur marine qui, émanant de ces trottoirs propres, nous accueillait chaque matin au sortir de notre domicile. Ce qui, dans notre entendement, signifiait que ceux-ci avaient été nettoyés durant la nuit écoulée.

Mais la situation, hélas, est tout autre à présent. Au point que tout(e) citoyen(ne) avisé(e) se demande si, entre temps, un tsunami est passé par là. Il est même des tronçons de trottoirs qui, nonobstant les amas de détritus dont ils sont abondamment jonchés, ont atteint un tel degré de saleté que les semelles des chaussures y collent, traduisant, conséquence prévisible, un délabrement qui agresse le regard. Il faut dire qu’il y a aussi l’incivisme outrancier qui perdure —au point d’être devenu pérenne— d’habitants peu coopératifs qui semblent tout faire pour que les mêmes trottoirs s’encrassent davantage, «quoiqu’il en coûte» pour ainsi dire ; mais dans pareils cas, faudrait-il peut-être trouver un moyen adéquat pour les identifier et les verbaliser. Comme, du reste, faudrait-il sanctionner aussi toutes les autres atteintes caractérisées à l’environnement urbain.

Il est vrai, en revanche, que face à tant de saleté, certaines gens réagissent en opérant de diverses manières : par exemple laver le trottoir à coup de seaux d’eau ou de tuyaux branchés à des robinets devant la porte de son domicile ou devant son commerce —un moindre mal en quelque sorte— est une vieille pratique qui en effet perdure mais cela reste nettement insuffisant de nos jours, car le nettoyage des trottoirs attenants n’est pas encore devenu véritablement «service public». En attendant, les désagréments occasionnés par un tel décor affligeant vont durer ainsi tant que vous serez dans la rue, du moins jusqu’à ce que vous auriez rejoint votre domicile.



Désinfecter les trottoirs avec de l’eau de mer et des produits non nocifs

Or des trottoirs sales, de surcroit parsemés notamment de boules de chique, de pâtes à mâcher dites «chewing-gum» et d’autres saletés non identifiées, donc des trottoirs visités régulièrement par des moustiques encore plus agressifs que jamais, des trottoirs sur lesquels on marche chaque jour que Dieu fait, matin et soir, ça laisse des traces presque indélébiles de piqûres sur la peau et donne inévitablement des semelles de chaussures souillées, lesquelles, par mesure d’hygiène, doivent généralement rester dans un coin et ce, dès l’entrée dans les domiciles.

Pour en revenir donc au nettoyage public des trottoirs proprement dit, que ce soit durant la saison printanière, estivale, automnale ou hivernale, il faut souvent prendre son mal en patience et attendre, comme cela a été le cas ces derniers jours, que «quelqu’un d’autre» vienne, «par miracle», le faire à la place de la voirie publique défaillante. Or il se trouve, quelquefois, que c’est la pluie qui en vient à tomber, fort rarement du reste, car ce phénomène se produit durant le mois le plus chaud et le plus sec de l’année (août), autrement dit un mois caniculaire. Histoire, s’agissant de cette pluie tant désirée, de venir, par la même, à la rescousse de la voirie publique en question. Il faut voir, en de tels moments, combien les citoyens sont plutôt heureux d’une telle aubaine. Au point de se le raconter à la moindre occasion. Et d’en arriver, ça et là, par ironiser en appelant cette pluie bienfaitrice la «voirie céleste», bien entendu par opposition à la «voirie terrestre» de la capitale. Mais il n’empêche. Il faut malgré tout convenir qu’avec leurs lances à eau et leur pression, les camions citernes d’antan nettoyaient bien mieux les trottoirs de la capitale.

Désinfecter ces trottoirs et avenues quotidiennement —à supposer qu’ils le seraient désormais— n’est-ce pas là une priorité parmi tant d’autres, de santé publique ? D’autant plus que l’efficacité et les effets de la méthode utilisée sur l’environnement urbain se sont déjà avérés salvateurs, voire d’une utilité réelle et ce, dans l’intérêt général bien compris. C’est pourquoi il semble qu’il faille revenir à cette bonne vieille méthode qui consiste à carrément désinfecter les trottoirs de la capitale avec des camions-citernes munis de lances à eau de mer et, éventuellement, avec des produits non nocifs.

Kamel Bouslama