Consul général d’Espagne à Oran : L’Algérie, un partenaire incontournable dans le bassin méditerranéen

Le consul général d’Espagne à Oran, Alvaro Vermoet Hidalgo, a appelé hier à donner un nouvel élan à la coopération scientifique entre l'Algérie et l'Espagne. Le diplomate espagnol a rappelé, dans ce sens, le sommet de haut rang ayant permis la signature de huit accords dans le domaine de la recherche scientifique entre l’Algérie et l’Espagne. «Il y a une nouvelle étape de franchie dans le cadre de la consolidation des liens de partenariat stratégique qui lient les deux pays», a-t-il déclaré lors d’une journée de promotion de l’innovation Algérie-Espagne, organisée au siège de la Chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie (CCIO), réitérant l’engagement de son pays à approfondir les relations entre les deux pays et à saisir les opportunités nombreuses «pour reconsidérer autrement la coopération». Alvaro Vermoet Hidalgo a mis en exergue, dans ce contexte, la qualité des relations entre les deux pays, déclarant que «l’Algérie constitue un partenaire incontournable dans le bassin méditerranéen, solide et crédible et attractif. Un motif de satisfaction supplémentaire pour y investir». «Durant deux ans, les centres de recherche ont financé deux projets de recherche. Il y a certes le travail diplomatique qui a été fait, mais il y a une réalité dans le domaine de la science et de l’entreprise. Une valeur ajoutée aux relations denses entre les deux pays», a-t-il affirmé dans une déclaration à l’APS, en marge de cette rencontre. L’attachée commerciale à l’Office économique et commerciale de l’ambassade d’Espagne en Algérie, Victora Laso De La Vega, a passé en revue les principaux indicateurs macroéconomiques des deux pays, mettant en exergue la dimension stratégique des relations entre les deux pays pour encourager la diversification économique en Algérie et développer en commun un partenariat fructueux compte tenu du potentiel dont dispose l’Algérie. «L'Algérie est un marché potentiel, attractif et prometteur», a-t-elle souligné en substance. Le coordinateur des programmes et partenariat de Recherche-Développement avec les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), José Manuel Duran Cuevas, qui a fait une présentation des services d’appui financiers et d’aide à l’innovation et la promotion technologique du Centre pour le développement technologique et industriel (CDTI), une entité publique sous tutelle du ministère espagnol de l’Economie et de la Compétitivité (40 ans d’existence), favorisant l’innovation et le développement technologique des sociétés, a mis en exergue le programme de coopération «ALGESIP», mémorandum d’entente pour la coopération, la promotion de l’assistance et soutien financier. «Nous avons compris qu’il manquait un maillon dans nos relations, celui de l’innovation. Pour cela, nous avons signé en 2015 une convention pour développer l’innovation entre les entités algériennes et espagnoles dans l’esprit de dépasser le stade commercial et développer des partenariats conjoints via les entreprises et les espaces de recherche», a-t-il déclaré à l’APS, soulignant que «le meilleur défi, est de créer des espaces de recherche développement pour la compétitivité». Un 3e appel d’offres de projets à partenariat entre les deux pays sera lancé en mars 2019 entre le CDTI et la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), a-t-il annoncé. Dans son intervention, le directeur du développement technologique et l’innovation au niveau de la DGRSDT, Mokhtar Sellami, a insisté, dans son intervention, sur l'impératif d’aller vers des startups spécialisées et un accompagnement dans la mise en place d’une politique de l’innovation et la mise en œuvre de création d’entités de recherche, faisant observer que le premier défi à relever, est celui de l’employabilité, de la création de startups et de la création de sociétés innovantes.