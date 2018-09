Plan d’urgence à Illizi : Mise en service de 5 nouveaux transformateurs électriques

5 nouveaux transformateurs électriques ont été mis en service dans la wilaya d’Illizi pour l’amélioration de la distribution de cette énergie vitale, ont indiqué hier des responsables de la direction de la Société de distribution d’électricité et du gaz, Sonelgaz-centre. Cette opération dont une enveloppe de 194 millions dinars a été consacrée, s’inscrit au titre du plan d’urgence (2018) et vise l’amélioration de l’approvisionnement en énergie électrique et la promotion de la qualité de prestation, a indiqué à l’APS la chargée de communication à Sonelgaz d’Illizi, Wada Zahra. Il s’agit de la mise en exploitation de quatre nouveaux transformateurs dans la wilaya déléguée de Djanet, et un autre au niveau de la commune du chef-lieu, considérés comme les deux plus grandes agglomérations de la région en termes de densité de population. L’objectif de cette opération est d’alléger la pression sur les anciennes installations électriques et d'éviter par conséquent les coupures, notamment en période de forte chaleur, a expliqué la même responsable. Un nouveau réseau électrique (40 km) a été également mis en exploitation à travers plusieurs quartiers de la wilaya dans le cadre des efforts consentis visant l’extension et la réalisation de nouveaux réseaux d’électricité en vue d’améliorer les prestations offertes aux clients, a-t-elle encore ajouté.

Dans le même sillage, le système de gestion des équipements techniques d’électricité à Illizi à été renforcé par l’introduction du système de maîtrise à distance du réseau d’électricité permettant une prompte intervention en cas de panne.

Ce support moderne permet une maîtrise à distance du réseau ainsi qu’une détection rapide des éventuelles pannes, selon la même source. De «grands» efforts sont consentis par les services de la Sonelgaz d’Illizi pour la promotion des prestations, notamment à travers les projets de raccordement des quartiers, les sièges des institutions et administrations publiques, a-t-on signalé.