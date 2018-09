Rentrée professionnelle à Béchar : 5 nouvelles spécialités

La nouvelle rentrée professionnelle 2018/2019, prévue pour le 23 septembre prochain, affiche déjà 5 nouvelles spécialités, sur les 91 autres programmées, et qui visent à conforter notamment le tourisme, dans le cadre d’une promotion locale de ce secteur.

C’est ainsi que seront dispensées 5 spécialités diplômantes (TS) en hôtellerie et tourisme : gestion et administration hôtelière, réception, production et commercialisation, agence de voyages et hébergement. Pour cette nouvelle rentrée professionnelle, 5.200 places pédagogiques sont destinées à 9 différentes formations et réparties à travers les 3 instituts de formation professionnelle, les 16 centres de formation et les 4 annexes que compte la wilaya de Béchar. On compte ainsi 1.685 places en formation résidentielle, 1.905 en apprentissage, 125 en milieu rural et 235 en formation passerelle, alors que 300 places sont consacrées à la formation qualifiante au profit de la femme au foyer et 375 autres en milieu carcéral. Les offres par niveau de qualification, pour cette prochaine rentrée professionnelle, vont du niveau 1 pour les CFPS au niveau 5 pour le BTS, en passant par le CAP, le CMP et le BT et les offres par niveau d’accès pour ces mêmes formations varient de la fin du cycle primaire jusqu’à la 3e AS.

Il est à noter enfin que 100 places pédagogiques sont réservées à une formation des écoles privées.

Ramdane Bezza