Mila : Aménager la zone d’activités-III à Tadjenanet

Une enveloppe financière estimée à 210 millions DA a été affectée à l’aménagement de la zone d’activités III, à l’entrée ouest de la commune de Tadjenanet (sud de Mila), a indiqué hier le directeur local de l’industrie et des mines, Boualam Beltom. Le lancement des travaux, récemment engagés, a enregistré du «retard», a indiqué le même responsable, soulignant que le terrain d'assiette de la zone, une décharge ayant nécessité au préalable une intervention de l’entreprise Mila-Net pour l’enlèvement des ordures qui y étaient jetées, occupe 19 hectares. Cette aire a été divisée en 50 lots devant accueillir 46 projets d’investissement, dont la concrétisation aura lieu juste après l’exécution des travaux d’aménagement devant être terminés, «au plus tard dans 18 mois», a indiqué M. Beltom. Pas moins de 1.100 emplois devraient être générés par les projets d’unités prévus sur cette zone d’activités, dont notamment dans les secteurs agroalimentaire et électronique, a souligné le directeur de l’industrie et des mines.