dédoublement de la route reliant Bouira à Sour El-Ghouzlane : livraison d’ici la fin de l’année

Les travaux de réalisation du dédoublement de la route devant relier les villes de Bouira et de Sour El-Ghozlane (Sud), via l’autoroute Est-Ouest, sur une distance de 31 km, seront livrés d’ici à la fin de l’année, a indiqué hier le wali de Bouira, Mustapha Limani, qui inspectait le projet. «Cette route revêt une grande importance économique pour toute la région», a souligné le chef de l’exécutif, qui a insisté sur l’impératif de mettre en service ce tronçon d’ici à la fin de l’année, et non en janvier, comme annoncé par l’entreprise réalisatrice. M. Limani a déploré le fait que ce projet, dont les travaux ont été lancés en 2012, connaisse du retard, insistant sur l’accélération davantage de la cadence des travaux de réalisation afin de le réceptionner d’ici à la fin de l’année en cours. Ce projet, a-t-il dit, revêt un caractère hautement stratégique et économique. À terme, il devra relier l’actuelle zone industrielle de Sidi Khaled (Oued El-Bardi) à l’autoroute Est-Ouest, mais aussi il facilitera le trafic routier entre les régions des Hauts Plateaux et le nord du pays. Une enveloppe financière de plus de 4 milliards de dinars avait été allouée pour la réalisation de ce projet, qui, par la suite, a bénéficié d’une rallonge budgétaire de 1,5 milliard de dinars, pour qu’il soit réalisé dans une durée ne devant pas excéder les 36 mois. Mustapha Limani a aussi inspecté, au cours de cette visite, les travaux de réalisation d’un contournement pour la ville d’El-Hachimia, sur une distance de deux kilomètres, dont le coup d’envoi des travaux a été donné dans la matinée pour un délai de quatre mois. Sur le site du projet, le wali a appelé l’entreprise réalisatrice à respecter les délais et à respecter les normes de réalisation. Par ailleurs, le même responsable s’est rendu ensuite à Bouira, où il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de l’évitement Est de la ville via la route nationale N 5. La réalisation de cet évitement, qui s’étend sur une distance de 10 kilomètres, connaît aussi un «léger» retard, ce qui a soulevé le mécontentement du wali. Ce dernier a donné des instructions à l’entreprise chargée des travaux pour rattraper rapidement ce retard.

«Les travaux de réalisation de ce projet devront être livrés d’ici au mois de mars 2019», a expliqué un des responsables du projet sur le site du chantier. Un montant de 2,5 milliards de dinars a été consacré à cette opération avec un délai de 24 mois.