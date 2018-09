Foncier agricole : Récupérer les terres non exploitées

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, présidera aujourd’hui une réunion d’évaluation sur le foncier agricole, avec les cadres centraux et les directeurs de wilaya de l’Office national des terres agricoles (ONTA), indique un communiqué du ministère. Au cours de cette réunion, le ministre fera notamment une évaluation de l’opération de conversion des droits de jouissance en droits de concession, précise la même source. Il donnera également des orientations et des instructions aux cadres de l’Onta, pour que l’opération d’assainissement du foncier agricole soit achevée avant la fin de l’année en cours, et ce en application à la loi 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’État via le droit de concession. Le ministre évaluera, d’autre part, les opérations de récupération des terres agricoles non exploitées, de réintroduction des dossiers en instance au niveau des commissions de wilaya et de l’évaluation du programme de mise en valeur. Sur un total de 2 millions d’hectares de terres distribuées, 300.000 hectares non exploitées ont été récupérées et feront l’objet d’attribution au profit des investisseurs porteurs de projets structurants, destinés aux filières stratégiques, rappelle la même source.