Blida : Des entreprises privées pour l’enlèvement des déchets

Des conventions ont été signées entre les communes de Blida et avec des entreprises privées en vue de l’enlèvement des déchets amoncelés au niveau des artères de la wilaya, en application des mesures d’urgence décidées par les autorités de la wilaya pour restituer le visage avenant de la ville des roses. Les présidents des communes, qui sont intervenus lors des travaux du Conseil exécutif de la wilaya consacré à l’examen des dossiers de l’hygiène et de la préparation des saisons d’automne et d’hiver, ont assuré que de nombreuses entreprises privées ont effectivement entamé la levée des ordures au niveau des quartiers et artères des différentes localités de la wilaya, signalant la poursuite de l’opération jusqu’au nettoyage de l’ensemble des rues de la région. Parmi les communes enregistrant le plus de «points noirs» en matière d’hygiène, le chef lieu de la wilaya de Blida, jadis réputé pour être la ville des roses, occupe le haut de la liste, au côté de la commune d’Ouled Aich, est-il signalé. Toujours dans le cadre des mesures d’urgence décidées par les autorités de la wilaya à la suite de l’apparition de l’épidémie de choléra, dont la source a été identifiée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière au niveau de l'Oued Beni Azza, il a été également signalé le renforcement de l’EPIC «Mitidja Nadhafa» en nouveaux camions en vue de faciliter la tâche à ses agents, qui se sont à maintes fois plaints d’un manque de moyens. De nouvelles bennes pour les déchets seront, en outre, distribués dès la semaine prochaine au profit des différents quartiers dans le but de mettre fin au jet anarchique des ordures, ceci d’autant plus que de nombreuses cités enregistrent effectivement un manque en la matière, un fait à l’origine de la prolifération des déchets dans les rues. Dans le même sillage, le directeur de l’Office d’assainissement de Blida, Hocine Ben Maâtar a signalé la poursuite de la campagne d’hygiène, visant la désinfection de la totalité des Oueds de la wilaya. Des offices d’assainissement de 17 wilayas du pays, dont Constantine, Biskra, Boumerdes, Médéa, Alger et Chlef, prennent part à cette opération, lancée lundi dernier, et ayant profité particulièrement à l’Oued Beni Azza, avec à la clé l’enlèvement, à ce jour, de 90 tonnes de déchets, généralement à l’origine de l’obstruction des cours d’eau, durant les chutes de pluies. A noter qu’une importante campagne d’hygiène est en préparation au niveau de la wilaya de Blida pour vendredi prochain, avec la participation d’associations, de différentes directions concernées par l'opération et des citoyens, parallèlement à des actions de plantation d’arbres et de plantes ornementales, a-t-on indiqué à la wilaya.