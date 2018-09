Tlemcen : Mise en service de trois maternités et d’une polyclinique

Trois maternités et une polyclinique ont été mises en service dernièrement dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris, hier de la direction locale de la santé et de la population. Ainsi, une polyclinique, dotée d’un service de maternité, a été ouverte à El Aricha ainsi que deux autres maternités au niveau des polycliniques des communes de Fellaoucene et de Sidi Djillali, fonctionnant H/24, selon un communiqué de la cellule de communication de la DSP. Ces structures sanitaires ont été renforcées en staff paramédical, parmi les diplômés de la promotion 2018 de l’institut national supérieur des sages-femmes de Tlemcen.

Deux sages-femmes et deux assistants en infirmerie ont été recrutés au service de maternité de la polyclinique de Fellaoucee, une sage-femme à Sidi Djillali et 3 sages-femmes à la polyclinique d’El Aricha, souligne-t-on. Ces nouvelles structures permettront de concrétiser le programme de la DSP visant à promouvoir les prestations sanitaires prodiguées aux citoyens surtout en zones éloignées et déshéritées. Il s’agira également de mettre en £uvre les dispositions du guide de prise en charge de la femme enceinte, élaboré, l’année dernière, par le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière l’année dernière.