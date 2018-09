El-Bayadh : 15.000 scorpions capturés et remis à l’Institut Pasteur

Plus de 15.000 scorpions ont été capturés dernièrement dans la wilaya d’El Bayadh et remis à l’Institut Pasteur d’Alger, a-t-on appris hier auprès du service prévention à la Direction de la santé et de la population (DSP). Cet important nombre de scorpions collectés par les services communaux de la wilaya en collaboration avec la DSP ont été transférés à l’Institut Pasteur d'Alger pour la fabrication de sérums. L’opération de collecte des scorpions en milieu urbain a été lancée fin juillet dernier et tire à sa fin. A noter que parallèlement au transfert de ce nombre de scorpions à l’Institut Pasteur d'Alger, un grand nombre de ces arachnides a été détruit dans le cadre de l’assainissement de l’environnement.

Cette initiative, lancée par les services de la wilaya pour un coût de 44 millions DA, contribue à la réduction des nuisances des scorpions ayant atteint jusqu’à fin juillet dernier, 1.500 cas d'envenimation conduisant à la mort de trois enfants âgés de moins de 10 ans à El Kheiter, Bougtob et El Bayadh. La wilaya d’El Bayadh a enregistré, l’année dernière, 2.698 cas de piqûres de scorpion causant trois décès. Les services sanitaires ont imputé la hausse d'envenimation scorpionique à plusieurs facteurs, dont le manque d’aménagement urbain, l'absence d’éclairage public, la prolifération des déchets en milieu urbain, entre autres causes favorisant la propagation de ces arachnides mortels. Le retard dans le transfert des blessés aux unités de santé publique constitue une des causes menant au décès, a-t-on souligné, signalant que certaines personnes ont recours au traitement avec des moyens traditionnels qui s'avèrent, dans la plupart des cas, inefficaces. A cet effet, les mêmes services insistent sur la célérité dans le transport des blessés vers le centres de santé les plus proches, surtout que les services sanitaires disposent d’importantes quantités de sérum contre les piqûres de scorpions.