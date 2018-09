Attaque contre la poste d’Oran en 1949 : Un acte politique, mais pas seulement

«L’attaque de la poste d’Oran est la principale opération de l’OS, et elle est étroitement liée aux évènements sanglants de mai 1945 qui ont remis en cause la philosophie du combat mené par les Algériens dans le cadre du mouvement national», indique l’historien Amar Mohand Amer, chercheur au CRASC, au terme d’une conférence au siège de cette institution.

Pour le conférencier, «il faut analyser cette opération comme un acte, à la fois, politique, un énième coup à l’encontre du système colonial autiste et imperméable aux aspirations des Algériens et un rappel que l’usage de la violence constitue une action alternative afin d’aboutir à l’indépendance». «Au 1er novembre 1954, Ben Bella, Aït Ahmed, Bouchaïb, Khider, Souidani, ces hommes du 5 avril 1949 et d’autres. Ces militants de l’OS, ces fous du patriotisme sont aux avant-postes de la première ligne d’un mouvement dont l’objectif final est la fin de la colonisation», dit l’intervenant. À travers les témoignages et récits des principaux artisans de cette étape marquante de l’histoire de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, documentés par de nombreux chercheurs et historiens, le conférencier est revenu longuement sur les circonstances et le contexte politique ayant anticipé la naissance de l’OS. «Le MTLD était rentré dans une nouvelle étape, et le débat en son sein commençait à changer de sens», indique Amar Mohand, et explique la naissance de l’OS par le soubassement d’un mouvement en déphasage avec les enjeux du moment. «La persistance du parti à jouer la carte électoraliste et à se considérer comme une organisation qui a toute sa place dans le paysage politique français», note le conférencier, qui cite, par ailleurs, l’historien Omar Carlier qui a décrit l’OS comme «l’actualisation d’une désillusion et la concrétisation d’un appel», dit-il.

Amel Saher