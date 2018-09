A partir d’octobre à Oran : Formation aux métiers du théâtre

L’association culturelle «El Amel» d’Oran lancera, à partir d’octobre prochain, la 21e promotion de formation aux métiers du théâtre au profit de jeunes amateurs du 4e art, a-t-on appris mardi de son président. Deux nouveaux modules seront introduits pour la première fois dans le cursus de formation que sont la technologie et la physique pour permettre aux stagiaires d'acquérir une culture générale sur les techniques utilisées dans les spécialités de lumière, son et décor, a indiqué l’artiste dramaturge Mohamed Mihoubi. Dix jeunes recevront des cours théoriques en principes de base du théâtre et des ateliers pratiques en art dramatique auront lieu au «Petit théâtre» relevant de l’association en vue du perfectionnement dans différentes spécialités du quatrième art dont la mise en scène, l'interprétation et la scénographie, a-t-on fait savoir. Cette session de formation de la 21e promotion baptisée au nom du dramaturge le défunt «Mahieddine Bachtarzi» prévoit la production d’une œuvre théâtrale, qui sera présentée en clôture et évaluée par des spécialistes en 4e art. Des diplômes seront remis aux stagiaires, a souligné le président d’association. L'association «El Amel» a formé, depuis 1990, plus de 800 jeunes dont des comédiens et des metteurs en scène contribuant à enrichir et à promouvoir le 4e art au niveau local, selon la même source.