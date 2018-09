Théâtre : L’association Nedjma épate le public tlemcénien

L’association «Nedjma» des arts et des spectacles, nouvellement créée à Tlemcen, a épaté le nombreux public présent, mardi après-midi dans la maison de la culture de Tlemcen, avec son spectacle très varié. Cette jeune association, qui vient renforcer le paysage culturel et artistique local, a pu non seulement attirer un public nombreux avide d’animation culturelle mais elle a réussi également à présenter un cocktail d’arts de spectacles allant de la danse à la poésie en passant par le théâtre, le stand up et la chanson, d’un niveau appréciable Son président, qui est également comédien en l’occurrence Oggad Mohamed, a indiqué que son association vise à former et à encadrer les jeunes talents à travers la wilaya de Tlemcen en leur offrant le cadre et la formation nécessaire pour pouvoir pratiquer et vivre leur passion. Le spectacle présenté durant cet après midi, le premier de cette jeune association a reflété le niveau et les talents de chacun des artistes, qui ont pu séduire le public, à l’instar du poète Meftahi Mohamed le danseur Youcef Dragoune, les chanteurs cheb walid et cheb Aymen. Le spectacle a donné lieu également à la présentation d’une pièce théâtrale intitulée «Dialogue avec la mort» traitant du phénomène de l’émigration clandestine (El harga). L’association, dont le siège est au niveau de l’auberge de jeunes de Kebassa à Tlemcen, compte ouvrir, dans les prochains jours, selon son président, des ateliers de dessin, de théâtre, de danse et d’autres arts, afin de contribuer à la formation et à la relance de l’activité culturelle et artistique dans la wilaya. L’association compte aussi préparer une pièce de théâtre sur la guerre de libération nationale, qui sera présentée le premier novembre prochain.