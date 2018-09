Rachid Taha est mort : Une Figure du rock

C’était l’une des figures du rock des années 1980, de la France Black-Blanc-Beur. Rachid Taha est mort dans la nuit de mardi soir à mercredi d’une crise cardiaque dans son sommeil, à son domicile parisien. Il avait 59 ans. Leader du mythique groupe Carte de Séjour dans les années 1980, Rachid Taha avait réussi le parfait alliage entre sa culture algérienne et le rock anglo-saxon, avec un soupçon de provocation quand il reprenait Charles Trenet et sa chanson « Douce Franc e», « cher pays de mon enfance » lui qui était né près d’Oran où il a grandi avant d’arriver en Alsace à l’âge de 10 ans.

Après la séparation de son groupe, Rachid Taha avait enchaîné plusieurs albums formidables où il entremêlait musique électronique et orientale. Il avait notamment remis au goût du jour « Ya Rayah », classique du répertoire algérien. Il avait aussi rempli Bercy avec ses camarades Khaled et Faudel pour un triomphal spectacle baptisé « 1,2,3 Soleil » en 1998. Rachid Taha, né le 18 septembre 1958 à Saint-Denis-du-Sig (aujourd'hui Sig) près d'Oran, et originaire de Béjaia, et mort le 12 septembre 2018 à Paris, est un chanteur algérien résidant en France. Sa musique est inspirée par différents styles, tels que le raï, le chaâbi, la techno, le rock 'n' roll et le punk. Décédé dans la nuit du 11 septembre au 12 septembre suite à un arrêt cardiaque dans son domicile parisien.

Rachid Taha est le fils d'un père originaire de Sidi Aïch (dans la région de Béjaïa) et d'une mère originaire de Mascara. Il déménage pour l'Alsace à Sainte-Marie-aux-Mines, avec ses parents en 1968, puis vit quelque temps à Lépanges-sur-Vologne dans les Vosges où, élève turbulent, il est mis chez les sœurs par sa famille. À cette époque, il apprend réellement à écrire l'arabe et parler l'arabe littéraire, notamment en écoutant les chansons d'Oum Kalsoum.

Après des études de comptabilité et différents petits boulots, il s'installe à Lyon, où travaillant à l'usine Thermix, il rencontre Mohammed et Moktar Amini. Avec eux, il forme en 1981 le groupe Carte de séjour qui prendra sa forme définitive avec l'arrivée en 82 de Jérôme Savy, prônant l'intégration et la tolérance envers les immigrés (ils participent notamment à la Marche pour l'égalité et contre le racisme de Paris à Marseille ) et sortant un premier album intitulé Rhorhomanie en 1984. En 1982, il ouvre également une boîte de nuit nommée Au Refoulé dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon . En 1986, Taha et Carte de séjour ont défrayé la chronique en reprenant Douce France, une chanson que Charles Trenet interprétait en 1943pour soutenir le moral des prisonniers français et des jeunes gens réquisitionnés pour le STO dans les territoires du Troisième Reich. Le texte de la chanson fut distribué aux députés de l'Assemblée nationale. Le groupe se dissout en 1989 et Rachid Taha entame une carrière solo avec la sortie de son premier album Barbès en 1991.

En 1998, il sort Diwân qui compile des compositions chaâbi de Dahmane El Harrachi (Ya Rayah), de Hadj El Anka, de Akli Yahyaten, ainsi que Nass El Ghiwane et Farid El Atrache. Rachid Taha revendique fréquemment l'héritage de Cheikha Rimitti, dont il a repris de nombreux rythmes et mélodies. En 1998 toujours, il sort un album live 1, 2, 3 Soleils en compagnie de Khaled et Faudel (notamment sur les tubes Ya Rayah et Abdel Kader). En 2004 sort l'album Tékitoi, à ce jour un des plus créatifs et complexes de Rachid Taha, qui a reçu une excellente presse en France et aux États-Unis. Cet album reprend le tube Rock the Casbah des The Clash dans une adaptation Rock el Casbah qui fut unanimement acclamée : Mick Jones ayant déclaré préférer la version de Taha, qu'ils ont chantée ensemble plusieurs fois sur scène, notamment lors d'une session de Taratatasur France 4. Il était devenu mondialement connu grâce à la chanson Ya Rayah.

En 2008, Rachid Taha interprète le rôle principal de Là où je pense, court-métrage réalisé à l'occasion de la collection Écrire pour un chanteur, lancée par Canal+. Cette même année, il collabore avec Rodolphe Burger pour le titre Arabécédaire et publie son autobiographie, Rock la Casbah, aux éditions Flammarion.