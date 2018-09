Libye : Des roquettes s’abattent dans le périmètre de l’aéroport de Tripoli

Des roquettes se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi dans le périmètre du seul aéroport en service dans la capitale libyenne Tripoli, sans faire de victime ni de dégâts, a-t-on indiqué de source aéroportuaire. Un avion de la compagnie libyenne Libyan Airlines effectuant la liaison entre Alexandrie (Egypte) et Tripoli a été dérouté vers l'aéroport de Misrata, à 200 km à l'est de la capitale libyenne, selon la même source. L'aéroport de Mitiga, situé à l'est de Tripoli, avait été fermé du 31 août au 6 septembre en raison de combats entre groupes armés rivaux près de la capitale. Au moins trois roquettes avaient atterri à proximité de l'aéroport la semaine dernière, contraignant les services aéroportuaires à suspendre les vols déroutés vers l'aéroport de Misrata. L'aéroport de Mitiga avait rouvert le 7 septembre après la signature, sous l'égide de l'ONU, d'un accord de cessez-le-feu entre milices rivales impliquées dans les affrontements meurtriers au sud de Tripoli. Cet accord a été globalement respecté, mais des témoins ont fait état dans la nuit de mardi à mercredi d'une brève reprise des combats au sud de la capitale.