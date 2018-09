Nucléaire nord-coréen : Poutine réclame des « garanties » pour Pyongyang

Le président russe, Vladimir Poutine, a réclamé hier des "garanties" de sécurité internationales pour la Corée du Nord en échange de la dénucléarisation à laquelle elle s'est engagée lors du sommet de juin entre Donald Trump et Kim Jong Un. "La Corée du Nord s'est vu promettre des garanties de sécurité en échange de ses actions en vue de la dénucléarisation", a indiqué M. Poutine, lors d'un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient).

"Mais il me semble contre-productif qu'on demande à la Corée du Nord de tout faire et qu'on ne donne rien en retour", a-t-il estimé en proposant de donner à Pyongyang des "garanties internationales", notamment celles des puissances nucléaires. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est engagé à une "dénucléarisation complète" de la péninsule coréenne en échange des "garanties de sécurité", lors du sommet historique le 12 juin à Singapour avec le président américain, Donald Trump.