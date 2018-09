DGSN : action de proximité et sensibilisation

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El-Habiri, a mis en avant hier, l'importance de l'action de proximité et de sensibilisation en direction du citoyen, saluant les efforts des fonctionnaires de la Sûreté nationale, tous grades confondus, et leur dévouement dans l'accomplissement de leurs missions avec détermination et sincérité, a indiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les fonctionnaires de police de la Sûreté de la wilaya d'Alger, au siège de l'Unité d'intervention rapide de Kouba, M. El-Habiri a mis l'accent sur l'importance de «l'action de proximité et de sensibilisation en direction du citoyen, en tant que facteur essentiel de l'équation sécuritaire», saluant, par la même occasion, «les efforts déployés par les fonctionnaires de la Sûreté nationale et leur dévouement dans l'accomplissement de leurs missions avec détermination et sincérité, ce qui a permis au citoyen algérien de vivre dans la sécurité et la quiétude».

Le DGSN a donné, dans ce cadre, des instructions quant à la nécessité de renforcer le partenariat avec les différents corps de sécurité, intensifier les efforts et mobiliser tous les moyens indispensables, par le recours, notamment, à la ressource humaine compétente, en vue de faire face, dans le cadre de l'application des lois de la République et du respect des principes des droits de l'Homme, à la criminalité, sous toutes ses formes, qui est à même de porter atteinte à la société, conclut le communiqué.