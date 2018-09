ANP : un haut niveau de professionnalisme

Le troisième jour de la visite du général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), à la 3e Région militaire, a été consacré à la supervision de l’exécution de la 2e étape de l’exercice démonstratif de tir avec munitions réelles «Iktissah 2018», au niveau du secteur opérationnel centre Bordj El-Akid-Lotfi, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

A l’entame et en compagnie du général-major Saïd Chengriha, commandant de la 3e RM, le général de corps d’Armée a suivi un exposé du commandant du secteur opérationnel, directeur de l’exercice, portant essentiellement sur les différentes actions de combat à exécuter par des unités terrestres et aériennes. Au champ de tir dudit secteur, le général de corps d'Armée a suivi de près les différentes phases de l’exécution de cette étape de l’exercice, intitulé «Engagement du 2e échelon du deuxième groupement de forces dans l'opération défensive» où les cadres ont affiché un «haut niveau de professionnalisme en matière d’analyse et de prise de décisions adéquates, en temps opportun, quant aux questions tactiques relatives à l’exploitation des moyens de haute précision, ainsi que la bonne maîtrise de ces moyens et équipements par l’ensemble des éléments», ajoute le communiqué du MDN.

A l’issue de l’exercice, le général de corps d’Armée a salué tous les personnels ayant participé à cet exercice en «les exhortant à ne pas se contenter des résultats obtenus, mais plutôt à ambitionner toujours à davantage de succès et à persévérer à aller de l’avant dans cette démarche distinguée».