Karaté : Tournoi international de Berlin, Hocine Daikhi absent

Le Champion d'Afrique de karaté-do (FAK) Hocine Daikhi, ne participera pas au tournoi international de Berlin en Allemagne (11-18 septembre pour des motifs administratifs (absence de visa), a appris l'APS mardi, auprès du directeur technique national, Youssef Hasnaoui. "Nous regrettons l'absence du Champion d'Afrique Hocine Daikhi (+84 kg) au tournoi de Berlin qui lui aurait permis de récolter des points en prévision d'une qualification aux Jeux Olympiques 2020 au Japon, en dépit de ses multiples appels au Ministère de la Jeunesse et des sports (MJS), et au Comité Olympique et Sportif algérien (COA) pour l'aider à obtenir un visa d'entrée en Allemagne", a indiqué à l'APS M. Hasnaoui. "Le karatéka Daikhi était en mesure d'effectuer le voyage à Belin par ses propres moyens, seulement il avait besoin d'un visa. Le champion méditerranéen de l'édition 2018 à Tarragone doit également participer dans un autre tournoi international au Chili, en quête de points pour les JO-2020", a t-il poursuivi. Le DTN de l'instance fédérale a souligné que "pas un seul athlète algérien ne sera présent à Berlin, au moment où l'Egypte sera présente avec 11 athlètes" regrettant au passage l'absence de l'Algérie aux précédents tournois internationaux, ce qui influera d'une manière négative sur le niveau technique des karatékas". Le président de la FAK, Slimane Mesdoui, avait formulé la semaine dernier le vœu que le MJS et le COA prennent matériellement en charge, les éléments de la sélection nationale de karaté-do (seniors) appelés à prendre part aux prochaines échéances internationales de haut niveau dont le Mondial de la discipline prévu en novembre prochain en Espagne. Selon le même responsable, "les représentants du Karaté algérien sont fin prêts à honorer les couleurs nationales lors des

prochains rendez-vous internationaux, pour peu qu'ils puissent prendre part aux tournois mondiaux au nombre de (11) et aussi aux championnats du monde, afin de pouvoir récolter des points et améliorer le "Ranking" de l'Algérie en prévision des JO-2020 à Tokyo.