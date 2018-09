Natation, Championnats d’Afrique (deuxième journée) : L’Algérie porte son palmarès à huit médailles

La sélection nationale a remporté, mardi, trois autres médailles (1 en argent et 2 en bronze) portant à huit le nombre de médailles remportées par l'Algérie au terme des compétitions de la deuxième journée de la 13e édition du Championnat d'Afrique de natation (10-16 septembre) qui se déroule à la piscine 5-juillet du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

Nefsi Rania Hamida a offert à l'Algérie une médaille de bronze après sa victoire dans le 200 m brasse en 2:40.10, après la Sud-africaine Lara Van Niekerk (2:35.25) et l'Egyptienne Roweida Hesham (2:38.99). Nefsi Rania Hamida (21 ans) a offert, lundi, à l'Algérie sa première médaille d'or à l'ouverture de la compétition continentale après sa victoire dans le 400m/quatre nages en 4:56.96. De son côté, Melih Amel s'est adjugée une médaille de bronze au 50 m papillon en 27.52 après l'Egyptienne Farida Osman (26.16) et la Sud-africaine Erin Gallagher (26.64). La deuxième compétitrice algérienne Nesrine Medjahed est arrivée en cinquième position (28:49). La sélection des Verts, composée de Aymen Benabid, Nazim Benbara, Nesrine Medjahed et Amel Mellih, a décroché la médaille de bronze à la finale du 4x100 m nage libre (mixte) en 3:40.39. La médaille d'or a été remportée par l'équipe égyptienne (3:36.94), suivie de la sélection sud-africaine qui s'est adjugée la médaille d'argent (3:37.04).

Ainsi, l'Algérie, qui a remporté un total de 8 médailles (1 en or, 1 en argent et 6 en bronze), se positionne en haut du classement avec les six sélections montées sur le podium, à savoir: l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud et la Zambie sur un total de 31 pays qui prennent part à ce rendez-vous continental.