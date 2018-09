Championnat arabe des nations de cyclisme : L’Algérie décroche le titre

L'Algérie a décroché le titre de la 18e édition du championnat arabe des nations de cyclisme (cadets, juniors, séniors messieurs et filles), qui a pris fin, avant-hier, mardi, à Mostaganem. Les cyclistes algériens ont récolté lors de cette édition, qui s'est déroulée du 5 au 11 septembre, 23 médailles (8 en or, 10 argent et 5 bronze) suivis des Egyptiens avec 8 médailles (6 or, 1 argent et 1 bronze), les Jordaniens avec trois médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze). Le cycliste algérien Youcef Réguigui a décroché, mardi, la médaille d’or en course individuelle séniors après avoir bouclé la distance de 170 km en 3 h 56 mn et 47 s devançant son compatriote Hamza Yacine de 4 mn 42 s et l’Emirati Youcef Mirza par le même écart. La sélection algérienne a remporté la médaille d’or de la course générale par équipes séniors devant la sélection émiratie (argent) et la sélection irakienne (bronze). Le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Mabrouk Karboua, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que la sélection nationale a battu pour la deuxième année consécutive le record des médailles dans l’histoire de la compétition, en récoltant dans cette édition 23 médailles dont 8 en or contre 17 médailles au précédant championnat qui s’est déroulée à Charm Cheikh (Egypte). Karboua a souligné que cette consécration confirme le travail intensif et permanent sur le terrain, lors de la compétition et la préparation, attestant du calme et de la stabilité au sein du cyclisme algérien. Concernant l’organisation, le président de la FAC a souligné que cette édition n’a enregistré aucune réclamation ou protestation des délégations arabes participantes à la faveur des efforts fournis par les autorités de la wilaya de Mostaganem pour la réussite de ce championnat. Plus de 250 participants (techniciens, administratifs et sportifs) dont 130 cyclistes de l’Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, Jordanie, Palestine, Liban, Irak, Koweït, Emirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, Oman et Yémen ont pris part à ce championnat.

Classement final :



1) Algérie : (8 or, 10 argent

et 5 bronze)

2) Egypte : (6 or 1 argent

et 1 bronze)

3) Jordanie : (1 or 1 argent

et 1 bronze)

4) Emirats arabes unis :

(2 argent et 2 bronze)

5) Irak : (1 argent et 4 bronze).