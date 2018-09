Ligue des Champions Africaine (quart de finale aller), Demain 20h au 8-Mai 1945 ES Sétif – WA Casablanca : Rien que la victoire…

L’Entente de Sétif a rendez-vous demain avec un important rendez-vous continental. En effet, les camarades de Djabou se préparent à livrer bataille face au tenant du titre, l’équipe marocaine du Widad Casablanca.

Une équipe qu’on ne présente plus, qui fait partie des ténors du continent africain. Pour dire que cette confrontation ne s’annonce guère de tout repos pour l’ESS, qui sait à l’avance à quoi s’en tenir. Leader provisoire du championnat national, l’Aigle noir qui a, lui aussi, une forte carte de visite sur le plan africain, tient à aller encore une fois chercher la consécration suprême en Ligue des Champions Africaine (LDC). Ce n’est pas le WAC qui va lui faire changer d’avis, même s’il s’agit d’un gros calibre dont-il faudra bien se méfier. Les Sétifiens, qui sont en ce moment bien préparés et compétitifs, sont déterminés à ne rien lâcher. Ils savent que négocier à bon escient la manche aller chez eux à Sétif devant leur public aura toute son importance pour espérer arracher la qualification et passer l’écueil du Widad.

La partie s’annonce des plus difficiles. Toutefois, l’Aigle noir, un habitué de ce genre de joutes, fera le maximum pour gagner sur un score intéressant qui lui permettra d’aborder par la suite le match retour avec une certaine sérénité. En plus de la qualité de son effectif avec les Djabou, Bedrane, Zeghba, Saâd, Djahnit, Guesha, Draoui, Lakroum et la liste et encore longue, l’Entente a de quoi espérer réaliser le match attendu d’elle. Cela en plus de l’atout que représente l’entraîneur Rachid Taoussi, dont la carte de visite est bien étoffée et qui, en tant que marocain, connais parfaitement le football de son pays. Il pourra donc opter pour un choix tactique adéquat qui permettra à l’ESS de mettre en œuvre ses arguments technico-tactiques pour tenter de prendre à défaut un antagoniste qui est généralement difficile à manier et qui capitalise une expérience certaine en compétition africaine des clubs. Selon certaines informations, les dirigeants du Widad Casablanca sont en contact avancé depuis quelques jours avec l’ex-sélectionneur national, le bosniaque Vahid Halilhodzic. Ce dernier serait, croit-on savoir, partant pour driver l’équipe marocaine dont-il a reçu la meilleure offre financière. Des échos évoquent même sa possible présence sur le banc du WAC demain à Sétif. Qu’en sera-t-il au juste ? On le saura ce vendredi. Le stade du 8-Mai 1945 sera archicomble demain soir à l’occasion de cette affiche explosive. Les fans sétifiens apporteront à coup sûr leur soutien inconditionnel à leur équipe favorite qu’ils veulent voir survoler à nouveau le contient.

Le président de l’Entente, Hassan Hammar, a fait le nécessaire pour motiver ses poulains. Il n’a rien laissé au hasard pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions de préparation. Tout Sétif ne parle que du match de demain soir. Une grande ferveur anime les fiefs de l’Entente. L’ESS ne veut surtout pas s’arrêter en si bon chemin et fera tout pour arracher la qualification au terme de la double confrontation face aux Widadis. A rappeler que la manche retour aura lieu dans une semaine à Casablanca. Semaine des plus importantes donc pour Rebiai and Co sachant que la LDC est l’un de leurs plus importants objectifs. La partie sera dirigée par l’arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castan.

Mohamed-Amine Azzouz