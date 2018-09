Ligue 2 (6e journée) : WAT - ESM, en tête d’affiche

C’est sans nul doute l’affiche de la semaine. Le Widad de Tlemcen, co-leader, reçoit le nouveau promu et surprise de ce début de saison, à savoir l’Espérance, pour un choc au sommet. Un derby de l’Ouest prometteur entre deux formations qui ont le vent en poupe en ce moment. Les locaux, dont l’objectif premier reste l’accession, feront tout ce qui est possible pour maintenir le cap. De leur côté, les joueurs de l’ESM, qui surfent sur une bonne vague depuis le début de l’exercice, voudront sans doute prolonger le plaisir. Par ailleurs, l’ASO accueille la formation du NC Magra, qui poursuit son apprentissage en Ligue professionnelle. Une belle opportunité pour les hommes de Zaoui de conforter leur position en tête du classement. Attention tout de même à l’excès de confiance pour les joueurs de Chlef, qui ont fait preuve de manque d’efficacité offensive lors de leur précédente sortie. L’autre belle affiche de cette sixième journée de Ligue oppose, à Annaba, l’USMA, soutenue par son large et fidèle public, à la JSM Skikda, en position de premier relégable. Les retrouvailles entre les deux voisins s’annoncent passionnantes. Les poulains du coach Mouassa, qui suivent toujours de près la course, tenteront de profiter de la mauvaise passe que traversent leurs adversaires du jour, pour augmenter leur capital de points. Aux pieds du podium, l’US Biskra, qui semble reprendre du poil de la bête, et l’A Bou Sâada, auteur d’une bonne entame de saison, seront hôtes de deux équipes en pleine crise. Les joueurs de Leknaoui seront confrontés à la JSM Béjaïa, sans entraîneur après le limogeage de Biskri, alors que les coéquipiers de Bitam croiseront le club de l’USM Blida, toujours en quête d’un président du CA. A suivre aussi la rencontre Rapid de Relizane – Mouloudia d’El Eulma, qui ne manquera pas d’intérêts non plus, tant les deux teams affichent de sérieuses prétentions cette saison. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, en l’occurrence l’USM Harrach, se déplacera à Oran pour rencontrer l’ASMO. Cette rencontre entre deux vielles connaissances, ouverte à tous les pronostiques, se jouera au stade Bouakel dont les travaux de réfection ont été achevés cette semaine. De son côté, le Raed de Kouba, en position de second relégable, reçoit la formation du MC Saida, capable du meilleur comme du pire.

R. M.

Programme des rencontres :



RCK- MCS

ABS – JSMB

ASMO – USMH

USMAn – JSMS

RCR – MCEE

USB – USMB

ASO – NCM

WAT - ESM