Ligue 1 (6e journée), Demain à Batna : ASAM - CSC : un derby très attendu

Demain, au stade du 1er-Novembre de Batna aura lieu l’important derby entre l’ASAM, le nouveau promu, et le CSC. Ces deux formations sont actuellement à la même enseigne en ce début de saison. Le champion d’Algérie en titre ne veut pas remiser ses ambitions, puisqu’il vient d’étriller, dans son antre d Chahid Hamlaoui une formation abassie qui restait, pourtant, sur un bon résultat, at home, devant le MCO (3à1). Les constantinois ont été adroits par Lamri et surtout leur « goléador », Abid , qui renoue avec l’efficacité. Il est clair que les m’lilis qui joueront, eux aussi, hors de leurs bases risquent de déchanter devant une équipe constantinoise en verve. De plus, la première défaite de la saison des m’lilis concédée, à Zabana, devant le MCO (3à1) pourrait les faire descendre de leur piédestal. Ce sera, peut-être, l’occasion pour les poulains de Abdelkader Amarani de retrouver leur vraie voie. Toutefois, les gars du coach Lakhdar Adjali ne vont pas l’entendre de cette oreille. Il y aura certainement une explication qui attirera la grande foule. Pour le reste des empoignades, il y aura deux matches remis à une date ultérieure. L’ESS –DRBT est reporté au lundi 17 septembre, alors que le match USMBA-USMA aura lieu le 11 octobre. Le club usmiste compte déjà deux matches en retard en octobre. Cela commence à faire beaucoup. Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.

Programme :

Demain :

À Batna (17h) :ASAM-CSC



Samedi 15 septembre :

À Béjaïa (17h) – MOB-NAHD

À Bologhine (19h) : PAC-MCO

À Béchar (20h) : JSSaoura-CABBA



Dimanche 16 septembre :

À Bologhine (18h30) : MCA-JSK

ESS-DRBT reporté au lundi 17 septembre

USMBA-USMA remis au 11 octobre prochain.