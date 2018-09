CABBA : José Marià fait ses valises

Le président du CABBA, Anis Benhamadi, et son staff dirigeant ont décidé de se passer des services de l’entraîneur espagnol José Marià Noguès.

En effet, la dernière défaite du CA Bordj Bou Arréridj à Tadjenanet face au Difaâ (3-1) n’est pas restée sans conséquence sur l’avenir du coach bordjien. Ce dernier a déjà plié ses bagages. Le dernier échec concédé par les camarades de Gharbi face à une équipe qui avait jusque-là perdu tous ses matches, avec zéro point au compteur, lui a valu la colère des dirigeants et des supporters qui ne croient plus en lui. Ils lui ont d’ailleurs clairement incombé la responsabilité de cette défaite et des résultats mitigés réalisés jusque-là par Chaouchi and Co, au moment où la direction du club a mis tous les moyens nécessaires à la disposition de l’équipe dès l’intersaison. Cela, en plus du recrutement de qualité réalisé par le président Anis Benhamadi. Les responsables du club réfléchissent en ce moment avant de trancher sur le nom du futur technicien. Ils ne veulent surtout pas faire un choix qu’ils regretteront par la suite.

M.-A.A.