Travaux publics : Inspection de plusieurs projets à M’Sila et Batna

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane a salué, lundi dernier à Batna, l’opération de volontariat ayant permis la réalisation d’un dédoublement de 14 m sur la route nationale RN 28 reliant Batna à M’Sila, via Barika considérant qu’il s’agit d’une initiative «à valoriser et à encourager».

Au cours de sa visite d’inspection de ce chantier, confié à 9 entreprises et devant être réceptionné «dans les délais impartis, soit dans un mois» pour un investissement de un milliard de dinars, le ministre a souligné que cette initiative se démarque de celles similaires concrétisées à l’échelle nationale par le fait «qu’elle a été menée conformément aux règlements du code des marchés».

Il a dans ce contexte attesté que ce dédoublement depuis les frontières administratives de la wilaya de M’Sila jusqu’à la commune d’Ain Touta (Batna) permet de «fluidifier la circulation automobile et de réduire les accidents mortels signalés sur un tronçon routier». M. Zaâlane a dans ce sens fait part d’un projet de réalisation d’un autre tronçon de ce dédoublement sur un linéaire de 17 km dans le cadre d’un programme sectoriel qui sera concrétisé à titre de volontariat et dont le taux d’avancement des travaux dépasse les 24%.

«Le dédoublement des routes a contribué à hauteur de 85% jusqu’à 90%, à la réduction du nombre des accidents de la circulation», a ajouté le ministre.

Au cours de sa visite de travail dans cette wilaya, M. Zaâlane a procédé à la commune de Tazoult, à la pose de la première pierre d’un autre projet de volontariat portant réalisation d’un dédoublement de 5,5 km sur la RN 31, devant être concrétisé par deux entreprises de statut privé. M. Zaâlane avait déclaré que sa visite dans la wilaya de Batna a pour but d’évaluer la concrétisation des décisions prises, il y a environ 7 mois au cours d’une visite dans la capitale des Aurès, dont l’ouverture de la deuxième gare routière du chef-lieu de wilaya, et la mise en service d’un train Coradia reliant Batna à Alger en passant par M’Sila. A son arrivée à Batna, M. Zaâlane a mis en service le système de télécommunication ferroviaire GSM/R sur la voie ferrée El Gourzi (Constantine)-Touggourt (Ouargla) à partir de la capitale des Aurès. Il s’agit d’une opération pilote, première du genre en Algérie, selon les explications fournies sur place par les cadres de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires.

Le ministre des Travaux publics et des Transports a également inspecté le projet de raccordement des échangeurs nord et est du chef-lieu de wilaya.