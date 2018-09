Formation professionnelle : Nouvelles spécialités à Tlemcen

Sept nouvelles spécialités seront ouvertes à travers les centres de formation professionnelle de Tlemcen, lors de la prochaine rentrée (session de septembre 2018), a-t-on appris hier de la direction du secteur.

Il s’agit des spécialités de réhabilitation et rénovation de bâtiments, de technicien supérieur TS en machinisme agricole, de culture des plantes médicinales et aromatiques, de boulangerie, d'achat, d'approvisionnement, de pépiniériste, d'agent de contrôle de la qualité des détergents et de produits cosmétique qui seront ouverts dans 4 CFPA des communes de Tlemcen, Maghnia, Remchi et Mansourah, a indiqué la conseillère à la direction de la formatons professionnelle, Asma Brahimi. Certaines spécialités nouvelles prennent en considération les spécificités de la région à caractère agricole et d'autres s’adaptent avec les programmes de réfection des bâtisses qui touchera le centre de Tlemcen, a-t-elle fait savoir. Pas moins de 7.388 places nouvelles sont offertes pour la rentrée de formation prochaine, réparties en deux niveaux, le premier couronné par un diplôme d’État en modes de formation résidentielle (2.350 postes), apprentissage (1.487), la formation par passerelles (25), cours du soir (255), formation en milieu rural (50), formation en écoles agréées (137), a-t-on ajouté. Le second niveau de formation est couronné par un diplôme de qualification en mode de formation de préqualification (305 postes), formation en milieu rural (345), femme au foyer (710), formation des détenus des établissements de rééducation (613), formation en écoles agréées (26), formation contractuelle (100), cours du soir (1.015). La même source a indiqué que l’opération des inscriptions pour l'accès au secteur de la formation professionnelle se poursuit jusqu’au 15 septembre, signalant 4.078 nouveaux inscrits jusqu’à la fin de la première semaine de ce mois. La wilaya de Tlemcen compte 23 établissements de formation et 3 instituts d’une capacité d’accueil globale de 6.200 stagiaires.